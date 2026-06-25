El intervalo de 39 segundos que separó los dos terremotos en Venezuela: del caos al desastre

Noelia Tobías 25 JUN 2026 - 15:53h.

Los dos terremotos que han sacudido y que han provocado la muerte de numerosas personas se separaron por 39 segundos

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

Compartir







Situación de emergencia en Venezuela por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que han sacudido diversos puntos del país. Las zonas más afectadas son el estado La Guaira, calificado como zona de desastre, los municipios costeros de Carabobo y Yaracuy, cercanos a los epicentros, y sectores del Distrito Capital, en Caracas.

A las 18:00 (hora local) empezaron las sacudidas. Primero se registró el seísmo de 7,2 grados, que tumbaba los primeros edificios y sembraba el terror entre los venezolanos: "¡Mi mamá!", gritaba con preocupación un vecino.

Pánico también en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, que ha acabado cerrado tras sufrir varios desprendimientos. Un grupo de jóvenes se ha librado por poco, mientras una nube de humo inundaba la terminal.

Primero se registró el terremoto de 7,2 grados: posteriormente llegó uno más potente, de 7,5

Después de 39 segundos del primer sismo, se producía otro mayor, de 7,5 grados. Los venezolanos salían a todo correr de las tiendas. Huían de los centros comerciales y abandonaban apresurados los vagones del metro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde una embarcación en mitad del mar, dos amigos han visto atónitos los estragos de los temblores en la costa norte del país: "¡Vámonos, vámonos!". Toda la región estaba siendo azotada por una fuerza colosal que sorprendía también a los jugadores de un partido de béisbol y obligaba a los venezolanos a mirar hacia arriba para esquivar lo que estaba por llegar.