Las autoridades venezolanas activan el Estado de Alarma y suspenden todas las actividad no esenciales en todo el países

Última hora del doble terremoto en Venezuela con 32 muertos y más de 700: EEUU proyecta entre 10.000 y 100.000 muertos

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez ha pedido calma a sus ciudadanos y ha ofrecido hoteles y refugios para aquellas personas que perdieron la vivienda o que la infraestructura de su vivienda fueron afectadas por los potentes terremotos de 7,5 y 7,2 de magnitud.

Rodríguez ha informado de una situación grave que ha obligado a activar el estado de emergencia en Caracas. Desde el Gobierno de Venezuela se ha lanzado un mensaje de calma y han hecho un llamamiento a la unidad. La mandataria encargada, además, ha informado de la suspensión de las clases y todas las actividades no esenciales.

"Yo les pido que actuemos en unión nacional, con calma y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero que también Venezuela está recibiendo el amor de los Pueblos del mundo", expresó.

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"Igualmente quiero recordar a la población la Plataforma VenApp que nos informe si ha sido afectada su vivienda o si tiene personas o familiares o amigos desaparecidos", reafirmó.

El agradecimiento de Delcy Rodríguez a los mensajes de apoyo

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En ese sentido ha subrayado su agradecimiento: "Gracias, gracias, gracias a quienes han extendido su mano a nuestro país. Yo pido a Dios que nos ilumine y nos siga protegiendo, que toda Venezuela reciba ese manto protector".

Rodríguez, junto a su ministro de Interior, Diosdado Cabello, también ha hablado de las muestras de solidaridad y apoyo expresada por varias países como China, "el presidente de Brasil, Lula Da Silva, que le han ofrecido todo el apoyo, países del Caribe como Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Belice, Dominica".