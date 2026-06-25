Agurtzane Beitia denuncia que no puede recuperar la casa de su madre: “Me pide 20.000 euros para irse”

Lleva cuatro años pagando la hipoteca de la vivienda que heredó de su madre, pero no puede acceder a ella porque continúa okupada

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Agurtzane Beitia vive un auténtico infierno desde que heredó la casa de su madre hace cuatro años. Desde entonces, paga la hipoteca de la vivienda, pero no puede acceder a ella porque quien fuera la pareja de su madre continúa okupándola.

‘Vamos a ver’ ha hablado en directo con Agurtzane Beitia, víctima de esta situación, quien explica que todo cambió tras el fallecimiento de su madre. Según relata, la pareja de esta decidió quedarse en la vivienda y comenzó a exigirle dinero para abandonarla: "En el momento en que mi madre muere cambian totalmente los roles y se convierte en una persona completamente diferente, extorsionándome y pidiéndome 20.000 euros para salir".

Agurtzane Beitia: "No solo me han robado mi casa, también me han robado mi infancia"

Cuando decidió acudir a los tribunales, la Justicia le dio la razón. Sin embargo, al intentar ejecutar la resolución, descubrieron que ya no era su padrastro quien residía en la vivienda, sino otras personas a las que supuestamente había realquilado el inmueble y entre las que había menores: "Hemos presentado un recurso para ver si de alguna manera esto avanza porque está totalmente estancado. Todavía estamos esperando la respuesta del juez. Mientras tanto, nos hemos enterado de contratos falsos y de una usurpación de identidad".

Además, explica que, pese a no poder disfrutar de la vivienda, sigue haciendo frente a la hipoteca que dejó su madre: "Lo único que hacemos es perder dinero y estamos totalmente desamparados. Económica y emocionalmente no podemos más. Yo no heredé una casa, heredé una hipoteca de 50.000 euros. No solo me han robado mi casa, también me han robado mi infancia y los recuerdos que podría enseñar a mis dos hijos y no puedo".