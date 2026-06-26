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La tragedia sísmica en Venezuela deja, por el momento, 235 muertos y más de 4.300 heridos. Muchas personas siguen atrapadas entre los escombros, mientras los equipos de rescate continúan trabajando y los cadáveres se acumulan en las calles. Delcy Rodríguez se ha desplazado hasta las zonas afectadas para mostrar su apoyo.

‘La mirada crítica’ ha podido hablar en directo con Roberto Rodríguez, doctor en Geología, quien explica que no es habitual que se produzcan dos terremotos de tal magnitud de forma prácticamente simultánea: "Es una cosa un poco extraña, pero también hay que tener en cuenta la zona en la que estamos. Es un área cercana al límite entre la placa sudamericana y la placa de las Antillas, donde la placa de las Antillas se sumerge bajo la placa sudamericana".

Y añade: "Los desplazamientos laterales están medidos y son de unos 35 milímetros al año. Esa energía se va acumulando y, cuando las rocas ya no son capaces de soportar más la deformación elástica, se produce el terremoto. Al ser una zona tan compleja, en lugar de existir una única falla hay varias, y eso explicaría lo que ha ocurrido".

Geólogo: "Es posible que todavía se produzca alguna réplica más"

Además, explica la enorme cantidad de energía liberada por ambos seísmos: "La energía liberada es enorme. Como el segundo terremoto fue muy superficial, la intensidad y los daños que produce serían de nivel nueve, es decir, muy catastróficos. El primer seísmo liberó una energía equivalente a 50 o 60 bombas de Hiroshima y el segundo, una equivalente a 150 bombas de Hiroshima. Hay que imaginar la cantidad de energía que supone y, por tanto, el enorme efecto destructivo que genera".

Por último, se refiere a las réplicas: "La costa de Venezuela es muy rectilínea y coincide con la falla. Las réplicas que se han producido han sido hacia el este y han alcanzado una magnitud de 4,2. Es posible que todavía se produzca alguna réplica más".