La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez visita las zonas más golpeadas por el doblete sísmico

Venezuela confirma 235 muertos y más de 4.300 heridos por el terremoto: dos españoles entre los fallecidos y 80 desaparecidos

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Los equipos de rescate en Venezuela llevan más de 24 horas trabajando sin descanso entre los escombros. Buscan supervivientes de los dos potentes terremotos que hicieron colapsar edificios, casas e infraestructuras. Los familiares de los desaparecidos, que suman cientos, se apelotonan detrás de las cintas de seguridad, esperan "entre lágrimas" al hallazgo de supervivientes. La corresponsal de Informativos Telecinco, en Caracas, Osmary Hernández nos ofrece la información de primera mano.

Los cuerpos de seguridad siguen en su misión de buscar a las personas que podrían encontrarse bajo los escombros de los cuatro edificios que colapsaron en los Palos Grandes, en la capital venezolana. La gente mira a pocos metros cómo trabaja el equipo de rescate, que tras el shock de las primeras horas ya están más organizados en los operativos de búsqueda y con más recursos que han llegado de todas partes del mundo, incluida España.

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Delcy Rodríguez, ha visitado las zonas afectadas por el doblete sísmico que golpeó al país. La Guaira, Macuto. "Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida", ha dicho la presidenta interina de Venezuela, que se somete a su primera prueba de fuego con la gestión de esta tragedia.

Las imágenes aéreas de La Guaira, la zona más afectada por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud son elocuentes y refleja la dimensión del desastre humanitario en Venezuela.

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Escombros, cascotes, techos derrumbados, edificios a medio colapsar que tendrán que ser construidos de nuevo, son el escenario de este estado, donde se contabilizan de forma provisional más de un centenar de edificios caídos y cientos de desaparecidos que se siguen buscando.