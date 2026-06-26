"No llores, papá”: el conmovedor susurro de ánimo de un niño a su padre con las piernas atrapadas en pleno rescate

Unicef alerta de que cuatro millones de niños y niñas viven en las zonas más afectadas por el terremoto en Venezuela.

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Unicef alerta de que cuatro millones de niños y niñas viven en las zonas más afectadas por el terremoto en Venezuela. Las historias de algunos de ellos rompen el alma. Una de las reacciones que se han vuelto virales es la del susurro consolador de un pequeño a su padre cuando los policías y bomberos realizan intensas labores para liberar a ambos. En medio de la desesperación, el hombre rompe en llanto al verse imposibilitado de sacar a su hijo de entre las ruinas. Tiene las piernas atrapadas, no puede moverse. Y es en ese momento cuando el niño se vuelve padre.Es el menor quien termina consolándolo. Con una serenidad que ha conmovido a miles de personas, le dice: "No llores, papá", mientras ambos esperan ser rescatados.

Es la entereza que también expresa Alejandro cuando le preguntan por sus padres comienza diciendo "mi mamá se llama" a mi mamá se llamaba. Sabe ya que ha muerto, y en un segundo sus palabras lo demuetran con una mueca en el rostro. "Mi papá se llama Nelvin y mi mamá se llama, se llama, se llamaba... Maira".

Santiago es otro de los pequeños que ha mirado al terror a los ojos. Con la cara ensangrentada le dice su nombre y el de sus padres a unos voluntarios. No sabe nada de ellos.

Y Mateo, con una pierna entablillada, busca a su padre. Sobrecoge cómo habla de la muerte de su madre entre cartones. Tiene grabado el momento exacto en el que dejó de respirar. "Mi mamá dejó de respirar ayer a las 7.30 horas".

Niños a los que, en una situación así, les toca ser valientes. Otro pequeño consuela a su padre que está atrapado y se viene abajo. Tiene las piernas atrapadas aunque aún puede moverlas. En un momento dado, el hijo le dice, "no llores, papá". La valentía de los niños en un país roto: Venezuela.