Marisa Arellano 27 JUN 2026 - 17:29h.

Una veintena de países llevan alimentos y ayuda civil hasta las zonas afectadas por los terremotos

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Exteriores eleva a 133 la cifra de españoles desaparecidos

Compartir







La Guaira es la zona más afectada por los terremotos en Venezuela. Y hasta allí ya se ha desplazado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer un reconocimiento, sacar una imagen general desde aire y usar cámaras térmicas para localizar posibles supervivientes.

"Después de haber recibido información de posibles víctimas atrapadas en el residencial, hacemos un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para hacer una comprobación positiva", explica un portavoz de la UME. Ellos se pasan desde la noche hasta el amanecer buscando entre los escombros a los desaparecidos.

Delcy Rodríguez afirma que hay 2.600 toneladas de comida para 70.000 personas

Efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) trabajan por el día con los perros para llegar hasta zonas donde las personas no pueden acceder. La ayuda no cesa en Venezuela. Una veintena de países llevan alimentos y ayuda civil mientras los rescatistas y bomberos de distintas zonas se trasladan hasta La Guaira para buscar a los desaparecidos.

La gente se moviliza en España y en Colombia para llevar la ayuda a Venezuela. La presidenta Delcy Rodríguez asegura que hay 2.600 toneladas de comida para 70.000 personas en Caracas. Pero, mientras llega toda la ayuda, los venezolanos intentan procesar la devastación. Muchos se reparten lo que van encontrando en los comercios que han aguantado tras los terremotos.