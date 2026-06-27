El emocionante rescate de una mujer atrapada más de 60 horas bajo los escombros en Venezuela:

Más de 60 horas después del seísmo, los equipos de emergencia continúan encontrando supervivientes

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Las imágenes de los rescates se han convertido en el principal símbolo de esperanza tras el devastador terremoto que ha sacudido Venezuela. Más de 60 horas después del seísmo, los equipos de emergencia continúan encontrando supervivientes bajo los edificios derrumbados, en operaciones de enorme complejidad en las que cada minuto resulta decisivo.

Uno de los rescates más emocionantes se ha producido en un edificio del sector Los Molinos, en La Guaira. Entre los escombros permanecía atrapada una mujer, consciente pero inmovilizada por el peso de los cascotes que aprisionaban una de sus piernas. "Tranquila, que te voy a sacar. Tú vas a ver que sí", le repetía uno de los rescatistas mientras intentaba tranquilizarla.

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Sin apenas maquinaria pesada, los equipos fueron retirando piedras y vigas con sus propias manos, además de utilizar palos y tuberías para abrir un hueco que permitiera acceder hasta la víctima. Finalmente, una paramédica consiguió introducirse por un estrecho pasadizo para atender a la mujer, inmovilizarle un brazo fracturado con material improvisado y preparar su extracción.

La maniobra resultó especialmente delicada debido al riesgo de que la estructura colapsara durante el rescate. Entre gestos de dolor y continuos mensajes de ánimo por parte de los efectivos, la mujer pudo ser liberada y evacuada con vida más de dos días después del terremoto.

Sin embargo, la alegría por este rescate convive con la incertidumbre de quienes siguen esperando noticias de sus familiares. Según los propios equipos de emergencia, bajo los restos del edificio donde fue localizada la mujer podrían permanecer todavía decenas de personas atrapadas, mientras continúan las labores de búsqueda en una carrera contrarreloj marcada por el temor a nuevas réplicas.

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Otros rescates que mantienen viva la esperanza

Mientras avanzan las horas, los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas más afectadas lanzando una misma pregunta entre las ruinas: "¿Hay alguien con vida?". Cada respuesta afirmativa desencadena una nueva carrera contrarreloj para retirar toneladas de escombros y lograr sacar con vida a quienes permanecen atrapados. En las últimas horas han conseguido rescatar a varios supervivientes, entre ellos un vecino que permanecía sepultado bajo un edificio derrumbado y un niño cuya salida fue recibida entre aplausos por rescatistas y familiares.

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Las escenas de emoción se repiten en distintos puntos del país. Jofran, otro de los supervivientes localizados, pudo reencontrarse con su familia tras ser liberado, mientras otros rescatados continúan buscando a sus seres queridos.