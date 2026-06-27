El futbolista ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales para su hija, a quien le pide que aguante

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Los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 registrados en Venezuela han dejado hasta el momento ya 920 fallecidos y 3.360 heridos. Entre las víctimas se encuentra la mujer de Héctor Bello, el futbolista del equipo de segunda división ‘Marítimo’ de La Guaira, la localidad considerada como epicentro de los seísmos

El jugador ha perdido a su esposa Andrea tras el derrumbe de la casa donde vivían. Allí estaba su mujer junto al bebé de ambos de corta edad, a la que la joven no dudó en proteger cuando el techo se les desvaneció encima. El cuerpo de Andrea fue el refugio de la pequeña hasta que consiguieron rescatarla, pero, desgraciadamente, su madre no consiguió sobrevivir

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El mensaje del futbolista a su hija

Tras confirmarse la trágica pérdida de su mujer, el futbolista ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales para su hija, a quien le pide que aguante: "Hijaaaa mami necesito que sea fuerte solo espérame un poco más, necesito que sea tu la que sane mi corazón que lo tengo en pedazo no vas a ver a tu papito fuerte como siempre o sonriente pero prometo sanarme y hacerte la niña mas feliz del mundo ahora somos tú y yo y tu mamita que nos cuidara desde el cielo", comienza escribiendo.

"Yo sé que Andrea me dará fortaleza, yo sé que Andrea está viendo lo que estoy pasando y sé que Andrea también está sufriendo por nosotros pero entre todo este sufrimiento sé que si tuviera un minuto para decirme algo, me diría que te proteja con mi vida como lo hizo ella y que no me olvide de comprarte siempre los cambures qué tanto te gustan".

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Salvó a su hija protegiéndola con su propio cuerpo

En una publicación anterior, el futbolista explicaba cómo su mujer falleció salvando la vida de su hija: “Le contaré la historia de como la salvaste amor como diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste, pero algo no te puedo perdonar, me dejaste el alma destrozada”, escribía en un post acompañado de un carrusel de imágenes de Andrea y la bebé. La casa de Andrea y Héctor comenzó a temblar y los muros de la vivienda empezaron a derrumbarse. La madre protegió a su hija cogiéndola en brazos y siendo aplastada por un montón de escombros que acabaron con su vida.

“Siempre te voy a recordar, siempre. Te dije que siempre serías la mujer de mi vida y tu te reías, enamorada y te ponías roja. No puedo con esto, amor, de verdad, no puedo”. La publicación ha recibido miles de likes y comentarios de muchas personas que, sin conocerle de nada, se han solidarizado con él la historia de Andrea y cómo decidió salvar a su bebé, aunque eso le costase la vida.