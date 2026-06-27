El centrocampista de 18 años de la selección sub-20 permanecía desaparecido desde el seísmo

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La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela sigue dejando historias dramáticas. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha confirmado el fallecimiento de Yimvert Berroterán, un centrocampista de 18 años de la selección sub-20, que permanecía desaparecido desde el seísmo.

En un comunicado, la FVF ha lamentado la pérdida del joven jugador, al que ha definido como un futbolista que defendió "con orgullo, compromiso y amor" la camiseta de la Vinotinto. La federación ha trasladado además sus condolencias a familiares, amigos, compañeros y cuerpo técnico, asegurando que su recuerdo "seguirá presente en cada latido vinotinto".

Una de las jóvenes promesas del fútbol venezolano

Berroterán era una de las jóvenes promesas del fútbol venezolano. Formado en la cantera de la Universidad Central de Venezuela FC, había debutado esta temporada con el primer equipo y también se había consolidado en las categorías inferiores de la selección nacional.

Su fallecimiento se produce en medio de una de las mayores catástrofes naturales vividas por el país en los últimos años. Según las primeras estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta 6,8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos, incluidos cerca de dos millones de habitantes de Caracas.

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El análisis preliminar realizado mediante imágenes por satélite revela importantes daños materiales, especialmente en localidades del litoral norte. Solo en Catia La Mar, una de las zonas más castigadas, alrededor de un tercio de los edificios habría sufrido algún tipo de desperfecto, lo que está complicando las labores de rescate y la llegada de ayuda humanitaria a los afectados.