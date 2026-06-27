Gisselle Reyes ha afirmado que su madre se encontraba en las Residencias Los Monjes

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Gisselle Reyes, exparticipante del Miss Venezuela 1985 y reconocida entrenadora de reinas de belleza, ha confirmado la muerte de su madre, Omaira Reyes, durante los terremotos en La Guaira, Venezuela. Según informa 'El Nacional', se encontraba en uno de los edificios que colapsó en Playa Grande.

La responsable de la preparación de las Miss Universo Alicia Machado, Dayana Mendoza, Estefanía Fernández y Amelia Vega, han compartido la dolorosa noticia a través de un comunicado en Instagram: “Gracias a todas las personas que me han enviado sus mensajes de solidaridad, cariño y apoyo tras la muerte de mi mamá. Sin palabras para agradecer tanto afecto en un momento tan doloroso”.

Gisselle Reyes confirma que la madre murió "a causa de un infarto"

Gisselle Reyes ha afirmado que su madre se encontraba en las Residencias Los Monjes, en Playa Grande, uno de los edificios que colapsó por completo tras los sismos. La familia aseguró que murió a causa de "un infarto provocado por el impacto y el susto" que ocurrió durante la emergencia.

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Reyes ha recalcado que la enfermera que cuidaba a su madre logró ser rescatada con vida y fue quien les comunicó la devastadora noticia. La "Gracias por acompañarme con sus oraciones, su respeto y su comprensión en estos momentos tan difíciles".