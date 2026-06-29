Los equipos trabajan sin descanso y a contrarreloj en busca de cualquier señal de vida bajo los edificios derruidos

Localizan a la familia de Marín, Pontevedra, atrapados en un edificio derrumbado: "Necesitan grúas y maquinarias para rescatarlos"

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El doble terremoto que ha sacudido a Venezuela está dejando imágenes muy difíciles, mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso y a contrarreloj para poder salvar a aquellas personas que aún están atrapadas bajo los escombros. Han pasado ya más de 110 horas y las complicadísimas labores de rescate continúan. El terremoto ha dejado ya más de 1.450 muertos y la ONU cifra en 50.000 las personas desaparecidas.

Están siendo horas críticas bajo los escombros en los que todavía hay vidas. Todo depende del oxígeno y de si los atrapados tienen acceso a agua o algo de alimento. En las últimas horas están trascendiendo imágenes impactantes de los rescatistas trabajando en durísimas condiciones, abriéndose paso durante decenas de metros entre los escombros de los edificios derruidos.

Es el caso de la localidad de Macuto, donde los equipos buscan cualquier señal de vida. Son muy conscientes de que cualquier error o réplica podría costarles la vida. El doblete sísmico en Venezuela ha dejado al menos 1.450 muertos, entre ellos 17 españoles confirmados por Exteriores, y 3.150 heridos, según las últimas cifras ofrecidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los trabajos de búsqueda y rescate siguen contra reloj entre los más de 700 edificios colapsados por la potencia de los dos terremotos que sacudieron el país el pasado jueves. Este lunes un nuevo seísmo de 5,1 ha vuelto estremecer la costa central de Venezuela.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha actualizado el número de personas de nacionalidad española desaparecidas en la catástrofe natural que han pasado de 150 a 138, tras la última actualización.

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En La Guaira, el estado más golpeado, se han ido restableciendo las redes de suministro de electricidad y agua, además de las vías de transporte. Así lo ha informado en un mensaje grabado Delcy Rodríguez: "El servicio de electricidad se ha recuperado en un 75%" y se sigue trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68%, mientras que "la vialidad que ya está recuperada en un 90%".