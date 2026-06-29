Natalia, de 34 años, estaba de viaje con su marido e hija a su país natal cuando ocurrieron los terremotos

Última hora en Venezuela tras los terremotos: se registra una potente sacudida de 5.1 en la zona devastada

Compartir







Natalia, vecina de la pedanía de Torre de la Reina, en Guillena, Sevilla, se halla entre las víctimas españolas del doble terremoto registrado la pasada semana en Venezuela. De 34 años, se encontraba de viaje familiar en el país sudamericano, junto a su marido e hija, cuando se produjeron esos episodios. En estos momentos, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores son 17 los nacionales que han perdido la vida como consecuencia del seísmo y 138 los desaparecidos.

Al respecto, el Ayuntamiento de Guillena se ha unido este lunes, 29 de junio, al llamamiento de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo venezolano tras la tragedia y mostrar así su respeto por las víctimas mortales, heridos y familiares.

PUEDE INTERESARTE Las duras condiciones de los rescatistas en Venezuela: decenas de metros bajo los escombros y en medio de réplicas

Natalia, de nacionalidad hispano-colombiana, ha sido encontrada sin vida, tal como ha adelantado Radio Sevilla, mientras que su marido e hija, que viajaban con ella, han conseguido salir indemnes de los devastadores terremotos, según informan fuentes municipales. Su madre, que decidió quedarse en el municipio, se ha sumado al minuto de silencio convocado desde el Consistorio, que ha decretado un día de luto oficial.

El homenaje en honor a Natalia

La familia vivía desde hacía tres años en Torre de la Reina y la menor estaba escolarizada en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Guillena. El minuto de silencio, que se ha guardado en la Plaza de España de Guillena, a las puertas del Ayuntamiento, y en la Plaza Mayor de la localidad pedánea, ha contado con la asistencia de numerosos vecinos y del alcalde, Lorenzo Medina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A través de un post de Instagram, el Ayuntamiento ha dedicado unas emotivas palabras a Natalia y a su familia, celebrando un minuto de silencio en su homenaje: "Una tragedia que también ha sacudido al municipio de Guillena. En la tarde de ayer domingo, llegaba la triste noticia que no queríamos tener que recibir. Natalia tras más de 72 horas desde los terremotos en Venezuela, no pudo ser encontrada con vida. Descanse en paz nuestra vecina de nacionalidad colombiana/española y nuestro más sincero pésame a su madre y a su marido e hija, vecinos también de nuestro pueblo".