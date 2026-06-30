Esperanza Calvo 30 JUN 2026 - 16:57h.

Informativos Telecinco es testigo del intento de rescate a un hombre que sigue vivo bajo los escombros de un hotel

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Los rescates en La Guaira, Venezuela, continúan después de seis días de tragedia desde que se produjo el doble terremoto que agitó el norte del país. Aunque la cifra de fallecidos se ha elevado hasta los 1.719, los equipos de emergencias han encontrado a muchas personas con vida bajo los escombros.

Un equipo de Informativos Telecinco ha captado este martes las imágenes del rescate a un guardia de seguridad que permanece sepultado desde el pasado jueves bajo un amasijo de hierros y cemento en un hotel de La Guaira.

La esperanza se mantiene allí entre los equipos de rescate, que están buscando al hombre. Saben que está vivo, ya que tienen imágenes que les confirman su estado. Además, le han proporcionado comida y agua a través de sondas. Los rescatistas, que pertenecen a equipos de hasta seis nacionalidades distintas, explican a Informativos Telecinco que han estado buscándolo durante unas 40 horas. Aseguran que están colaborando para intentar sacarlo cuanto antes y esperan poder hacerlo en las próximas horas.

El rescate a un bebé y su madre bajo los escombros

Entre la tragedia y el drama también hay esperanza, como el rescate de Dayana Patiño y su bebé de solo 18 días. El pequeño permaneció atrapado durante cerca de 32 horas hasta que los equipos de emergencia lograron localizarlo y sacarlo con vida en una compleja operación de rescate que mantuvo en vilo a los servicios de emergencia durante toda la noche.

Su rescate se convirtió en uno de los símbolos de esperanza en medio de una tragedia que deja ya centenares de fallecidos y miles de heridos. Mientras continúan las labores de búsqueda entre montañas de escombros, los equipos de salvamento siguen trabajando contrarreloj para localizar a posibles supervivientes antes de que se agoten las posibilidades de encontrarlos con vida.