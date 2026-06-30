Celia Molina 30 JUN 2026 - 15:38h.

Hablamos con Silvia Marchelli, amiga del famoso actor, quien nos ha confirmado que se encuentra bien: "Está a salvo en Caracas"

La hermana del futbolista Lucas Trejo, tras perder a su mujer y a sus hijos en el terremoto de Venezuela: "Le han sedado porque está muy mal"

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Después de producirse el doble terremoto - de magnitud 7,2 y 7,5 respectivamente - en Venezuela, que ha causado, hasta el momento, 1.719 muertos, una amiga del conocido actor de telenovelas Juan Carlos Baena pidió ayuda en su cuenta de Facebook para poder localizarle.

Como tantos otros residentes en La Guaira, el intérprete, que se hizo conocido en Latinoamérica y Estados Unidos por su participación en telenovelas como 'Eva Luna', estuvo desaparecido durante las horas posteriores al seísmo que ha conmocionado al país (y al mundo entero). Baena también participó en otras producciones dramáticas como 'Morena clara', 'Como tú ninguna' o 'Alguien te mira'.

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"Por favor, solicito información de mi amigo, Juan Carlos Baena. Está desaparecido desde el terremoto del 24 de junio, no se sabe dónde está ni cómo se encuentra. Vive en La Guaira, en la residencia 'Los Corales', y sabemos que este último edificio se derrumbó. Su familia vive en el extranjero y me han pedido que divulgue este mensaje y una foto para encontrarlo, están muy angustiados", escribió Silvia Marchelli en su cuenta de Facebook el pasado día 26.

"No estaba en casa en el momento del terremoto"

En una entrevista exclusiva con Informativos Telecinco web, esta amiga nos ha confirmado que, afortunadamente, han conseguido localizar a Baena en perfecto estado: "Él se encuentra bien, está con amigos en Caracas, la capital. El edificio donde tenía su apartamento se derrumbó, pero él no estaba allí en el momento del terremoto, gracias a Dios. Cuando estuvo a salvo en casa de unos amigos, se comunicó con su familia y también conmigo", ha asegurado Marchelli, dando la buena noticia.

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La Guaira, la zona donde este intérprete tenía su vivienda, ha sido la zona cero del doble terremoto, donde los rescatistas siguen sacando a gente con vida bajo los escombros. Milagrosamente, niños, adultos y hasta bebés han conseguido sobrevivir a la tragedia, a pesar de haber pasado días debajo de las estructuras caídas de los edificios.

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Entre los fallecidos, desgraciadamente, se encontraban la mujer y los dos hijos pequeños, de 5 y 7 años, del futbolista argentino Lucas Trejo que, al contrario que Juan Carlos Baena, sí se encontraban en su residencia cuando estalló el doble seísmo. Él estaba entrenando para un partido que su equipo tendría en la Liga de Venezuela, por lo que es el único superviviente de la familia. Recientemente, la hermana del jugador ha declarado a la prensa argentina que la cremación de los cuerpos, que fueron encontrados tras 74 horas de búsqueda, tendrá lugar en las próximas horas.

A falta de confirmación, la prensa local también ha anunciado la muerte de la actriz y humorista venezolana Gabriela Fleritt, quien habría fallecido junto a su hija y uno de sus nietos en el trágico terremoto.