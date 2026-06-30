Alberto Blázquez, brigada de la UME en Venezuela: "Aún hay esperanza de encontrar a gente con vida"

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplazado a las zonas más afectadas por el terremoto de Venezuela con un objetivo prioritario: localizar a posibles supervivientes atrapados bajo los escombros. Mientras el balance de víctimas mortales ha ascendido a 1.719 personas, de las que 18 son españolas, los equipos de rescate continúan trabajando sin una fecha prevista para concluir la misión.

El brigada de la UME Alberto Blázquez ha hablado con 'La Mirada Crítica' y explica que las labores de rescate se concentran exclusivamente en aquellos lugares donde existen indicios de que pueda haber personas con vida. “Estamos trabajando en aquellos sitios donde podemos tener indicios de que pueda haber gente atrapada bajo los escombros. Cuando nos llega un aviso o alguien se nos acerca con información, nos desplazamos hasta allí y hacemos los reconocimientos para comprobar si realmente existen señales de vida”, ha señalado.

Alberto Blázquez, brigada de la UME: " “Estamos trabajando en aquellos sitios donde podemos tener indicios de que pueda haber gente atrapada bajo los escombros"

Blázquez ha subrayado que el uso de maquinaria pesada está condicionado al trabajo previo de los equipos de búsqueda: “Nosotros determinamos primero si en esos lugares hay gente con vida. Solo cuando se confirma que no hay supervivientes puede entrar la maquinaria pesada para retirar los escombros. Antes nunca”.

A pesar de que han transcurrido ya cinco días desde el seísmo, la UME mantiene la esperanza de encontrar personas con vida. El brigada reconoce que el paso del tiempo reduce las posibilidades, pero insiste en que la búsqueda no terminará mientras exista la mínima opción de éxito: “Todavía hay esperanza de encontrar supervivientes bajo los escombros, aunque cada vez es menor porque las horas juegan en contra. Mientras exista una mínima posibilidad, seguiremos trabajando porque nuestro objetivo es rescatar a gente con vida”.

Las tareas de rescate continúan siendo muy intensas y se desarrollan en coordinación con las autoridades de Venezuela. Según Blázquez, el ejército venezolano ha trabajado de forma conjunta con los efectivos españoles y ha prestado apoyo en las operaciones sobre el terreno, facilitando el desarrollo de las intervenciones en las zonas más devastadas.

La misión española permanece abierta y, por el momento, no existe una fecha fijada para el regreso del contingente: “Nosotros hemos venido aquí sin una fecha de vuelta cerrada”. Alberto Blázquez recalca que el dispositivo continuará desplegado mientras su labor pueda contribuir a salvar vidas o completar las tareas de búsqueda y rescate.