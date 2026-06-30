Un niño ha sido localizado con vida tras permanecer 122 horas atrapado bajo los escombros de un edificio en La Guaira

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Seis días después de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, los equipos de emergencia han protagonizado uno de los rescates más emocionantes desde que comenzó la tragedia. Un niño ha sido localizado con vida tras permanecer 122 horas atrapado bajo los escombros de un edificio en La Guaira.

Las imágenes muestran cómo los bomberos avanzan por un estrecho hueco entre los cascotes hasta llegar al pequeño, que, pese al tiempo que llevaba sepultado, todavía era capaz de mover una mano. Mientras los equipos trabajaban para liberarlo, su padre apenas podía contener la emoción. "Gracias... es mi único hijo", repetía, pendiente de cada movimiento de los rescatistas.

Tras una delicada maniobra para inmovilizarlo y sacarlo del edificio, el niño fue evacuado en camilla entre los aplausos de los presentes. Ya junto a la ambulancia, su padre pudo acercarse unos segundos para tranquilizarlo. "Mijo... estás bien. Te vamos a cuidar", le dijo antes de que fuera trasladado al hospital.

Cada rescate mantiene viva la esperanza

El del pequeño Carlos Miguel se suma a otros rescates que han alimentado la esperanza en las últimas jornadas, cuando las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen con el paso de las horas. En los últimos días también han sido liberados con vida una familia completa que permanecía atrapada bajo un edificio, la pequeña Fabiana, que sorprendió por la serenidad con la que colaboró durante su rescate, un bebé de apenas unas semanas y varios adultos localizados en condiciones extremas.

También ha trascendido el testimonio de Aarón, otro de los supervivientes rescatados tras permanecer más de cien horas bajo los escombros. Desde el hospital, quiso agradecer el trabajo de quienes le salvaron la vida. "Yo no soy nadie, solo soy un chico que pasó cinco días debajo de un edificio", aseguró, antes de definir como "ángeles" a los rescatistas que permanecieron junto a él durante toda la operación.

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Mientras el balance de víctimas continúa aumentando y miles de personas siguen desaparecidas, los equipos de emergencia nacionales e internacionales mantienen las labores de búsqueda. Aunque cada hora reduce las posibilidades de encontrar supervivientes, los rescatistas insisten en que no dejarán de buscar mientras exista la más mínima esperanza de hallar a alguien con vida.