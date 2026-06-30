Los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a tres miembros de una misma familia que permanecían atrapados

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La esperanza sigue abriéndose paso entre las montañas de escombros en Venezuela. Cinco días después de los terremotos que han devastado el norte del país, los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a tres miembros de una misma familia que permanecían atrapados bajo un edificio derrumbado. El emotivo reencuentro ha sido uno de los rescates más celebrados de las últimas horas, cuando las posibilidades de encontrar supervivientes son ya muy reducidas.

"Ayer en la mañana bajé al sótano del edificio colapsado. El panorama era desolador. Grité el nombre de mi hijo Jofram con el último aliento de fe que me quedaba. Mi hijo, mi nuera y mi nieto están de vuelta. No tengo palabras para agradecer a los rescatistas", escribió el padre del joven en sus redes sociales tras conocer que los tres habían sido localizados con vida.

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Los rescates que mantienen la esperanza

El rescate se suma a otros que han mantenido viva la esperanza en las últimas jornadas. Entre ellos, el de la pequeña Fabiana, que permaneció atrapada durante más de dos días y sorprendió a los equipos de emergencia por la serenidad con la que colaboró durante toda la operación, o el de un bebé de apenas unas semanas, localizado con vida entre los restos de un edificio derrumbado en el estado de La Guaira.

También en las últimas horas los rescatistas lograron sacar con vida a varios adultos, entre ellos una mujer que permanecía sepultada bajo toneladas de escombros y otra joven localizada cuando apenas podía asomar el rostro por un pequeño hueco que le permitía respirar. Muchos de estos rescates han sido posibles gracias al trabajo conjunto de voluntarios, equipos internacionales y unidades especializadas como la UME española, que continúa trabajando en turnos ininterrumpidos de doce horas.

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Pese a que ya han transcurrido más de cinco días desde la tragedia, los equipos de búsqueda insisten en que no pierden la esperanza. Mientras continúe existiendo la posibilidad de encontrar personas con vida, las labores de rescate seguirán activas en las zonas más devastadas, especialmente en La Guaira y varios barrios de Caracas, donde todavía hay miles de personas desaparecidas entre los edificios colapsados.