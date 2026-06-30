Noelia Tobías 30 JUN 2026 - 15:53h.

"Subí a la casa a buscar algunas pertenencias y nada, se lo llevaron todo, la nevera, la cocina, el closet", dice una desesperada vecina de La Guaira.

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En la Guaira el saqueo continuo se ha convertido en norma. "Aquí la gente no perdona nada", reconoce con tanta pena como resignación un residente que sabe de lo que habla. "Aquí se saquean supermercados, farmacias...". Los ciudadanos ya no solo tienen que buscar a sus muertos, también tienen que vigilar sus propias casas destruidas,. informa Héctor Estepa.

"Subí a la casa a buscar algunas pertenencias y nada, se lo llevaron todo, la nevera, la cocina, el closet". Una sorpresa desagradable y doblemente decepcionante. "Que la gente se aproveche del dolor humano y saquee da mucha tristeza". Pero es lo que hay. En la Guaira, un equipo de informativos Telecinco ha seguido las huellas de los asaltantes. Han saqueado supermercados, ferreterías.

Algunos vecinos han tratado de evitarlo, "dos veces intentaron entrar, pero nosostros hemos estado aquí en todo momento", confiensa en medio del caos y la tragedia, Hacen guardia a los pies de los edificios dañados y aún así los desvalijadores se metieron y subieron a los apartamentos en un descuido.

La población ya no solo se indigna por la inutlidad del Gobierno, por la falta de ayudas, porque las autoridades no den la cara. Los robos son constantes y muchos son provocados por las autoridades que tienen que evitarlo. Se habla ya de camiones de ayudas secuestrados por los propios militares que deben custodiarlos. "Quieren acaparar toda la comida y todos los insumos para no repartir". No falta los robos de veículos de tranposte, o el desvío de cargamentos para su posterior venta. El alma vendida al negocio. Sin más.

Los llantos y gritos se suceden y más si ves con tus ojos cómo las máquinas se usan para salvar a los coches mientras tu familia sigue entre los escombros, no sabes ya si viva o muerta.