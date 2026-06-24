El SAMUR tuvo que atender a dos trabajadores por inhalación leve de humo

El incendio de la Torre Moeve de Madrid se produjo en el cuarto técnico: ya hubo otro en diciembre de 2025

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El incendio durante la tarde de ayer, martes 23 de junio, en las plantas medias del edificio Torre Moeve situada en el parque empresarial de las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, dejó unas imágenes que impactaron a los allí presentes, una columna de humo que se percibía también desde la lejanía.

El SAMUR tuvo que atender a dos trabajadores por inhalación leve de humo y, desde el aire, la policía tomaba estas imágenes del incendio de la Torre Moeve.

Esta torre ya había sufrido un incendio antes

Una explosión en la planta 25 provocó una llamativa columna de humo, un incendio que durante varias horas llegó a recordar al de otro rascacielos, el del Hotel Windsor. Afortunadamente, en esta ocasión no ha habido heridos.

Los hechos se produjeron sobre las 17:05 horas, cuando se recibió un primer aviso por un incendio en una de las plantas del edificio que obligó a desalojar la torre. Los servicios de emergencia buscan a tres personas confinadas en el edificio.

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Esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico.