Véronique Durroux, de Servicios Humanitarios de Naciones Unidas alerta del desamparo infantil y la falta de agua de muchos venezolanos.

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La tragedia que sufre Venezuela se aprecia en toda la costa de La Guaira, son más de una decena de kilómetros con edificios derribados. Para hacer un análisis de los trabajos que hay que hacer sobre el terreno y de los pasos a dar ante la tragedia, Informativos Telecinco entrevista a Véronique Durroux, del Servicio de Asuntos Humanitarios de la Naciones Unidas.

Lo primero, cuál es la valoración que hacen. Han pasado seis días de la tragedia. ¿Cuál es la dimensión de este doble seísmo que ha vivido Venezuela?

Se trata de un desastre de gran escala está claro. Estamos haciendo una evaluación rápida de necesidades para saber exactamente dónde se encuentran las personas más afectadas, y que necesitan ayuda ya. Esperamos ya tener en pocos días un mapeo muy claro de dónde se tiene que brindar la asistencia humanitaria. Por supuesto ya estamos ya con cosas muy concretas como, por ejemplo, la implementación, la creación de centros multiservicios que son tres centros cuyas ubicaciones han sido identificadas por el Gobierno donde varias agencias de la ONU van a prestar servicios en materias como salud, alojamientos temporales, servicios sanitarios y seguridad alimentaria.

Estamos viendo muchos colectivos vulnerables, muchos niños que también se han quedado huérfanos tras haber perdido a sus familias en estos días. ¿Qué atención se les puede dar en estos días tan críticos?

Ahí es donde todos los servicios humanitarios estamos manos a la obra con las autoridades nacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja está viendo también lo que son enlaces familiares, tratando de reconectar familias, que es una cosa muy importante. Efectivamente, en los sitios de desplazados tanto oficiales como no, hemos visto a niños muy pequeños, incluso a bebés de meses en condiciones muy complicadas y estamos tratando de aportar lo más que se pueda. Esperamos que estos centros multiservicios puedan ser muy útiles. Un tema muy importante ahora es que estamos viendo después de las operaciones de rescate que toda la gente desplazada y la que no que sufren no tener agua en las casas ni servicios sanitarios. Y no podemos dejarlos de lado.