Aurora relata que su hijo, de 25 años, quedó atrapado en la casa con sus mascotas

Última hora de Venezuela tras los terremotos: los españoles muertos se elevan a 26

Compartir







Se llama Aurora Rodríguez y lleva durmiendo una semana afuera de la que fue su casa en La Guaira, que los terremotos destruyeron. Ella, como tantos otros, espera encontrar a su hijo vivo o muerto: "Tal como esté". La mujer ha contado a los medios que su hijo, de 25 años, quedó atrapado en la casa con sus mascotas en el momento del doble terremoto del pasado miércoles. Ella estaba en el trabajo y cuando pudo llegar a su casa descubrió la tragedia.

"Mi hijo estaba acompañado de 12 gatitos y cinco perritos. Ese día (del terremoto) sacamos ilesa a una perrita que siempre estaba con él. Logré sacar cinco gaticos míos que salieron completamente ilesos; una la saqué muerta", ha contado esta mujer que no pierde la esperanza de hallar a su hijo.

La mujer, de 52 años, ha estado removiendo escombros para tratar de rescatar a su hijo, pero ya no tiene más fuerzas y pide que traigan maquinaria para sacar los escombros más pesados, imposibles de mover de otra manera.

Esta madre cree que si sus animales han sobrevivido, su hijo también podría estar vivo. Ella no ha dejado el lugar frente al edificio donde vivía y desde el pasado miércoles ha dormido en una colchonetas ante su casa destruida. Voluntarios le han llevado agua y comida, y con eso ha subsistido.

Varias veces ha llamado a su hijo para hallar signos de vida. Ya no le importan sus pertenencias, solo quiere a su hijo "tal y como esté". "Yo no soy la única, hay muchos dolientes, muchas familias con sus familiares enterrados. Pero yo quiero llevarme a mi hijo", subraya.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los avisos de desaparecidos en los edificios

Casi una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los rescatistas marcan los edificios derrumbados con pintadas en las paredes para indicar el número de muertos, con nombre y apellido, y dónde vivían: piso y número de apartamento.

Escriben el número de cuerpos por recuperar y hasta señalan con una flecha el lugar de los cadáveres. Al menos 1.943 personas han muerto y 10.571 resultado heridas, informó este martes el Gobierno.