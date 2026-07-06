Chile ha registrado una sucesión de terremotos que ha puesto en alerta a todo el país tras la tragedia en Venezuela

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Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este lunes la zona central de Chile y se sintió en varias regiones del país, incluida la capital, indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:15 hora local (15:15 GMT) y tuvo su epicentro a 45,6 kilómetros al noreste de la localidad de Quintero, en la región central de Valparaíso. La profundidad fue de 30 kilómetros y hasta ahora no se reportan ni heridos ni daños estructurales. Tampoco hay riesgo de tsuami, de acuerdo a las autoridades.

Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo, y sufre constantemente cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana. En 1960, la región meridional chilena de Valdivia sufrió el terremoto más potente registrado en los tiempos modernos, de magnitud 9,6.

Las vibraciones registradas por el CSN

El Centro Sismológico Nacional (CSN) chileno ha indicado que el epicentro se localizó a 33 kilómetros al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso, a una profundidad de 26 kilómetros. Un segundo seísmo ha sacudido esa misma zona tres minutos más tarde y con epicentro también cerca de Quintero. El segundo temblor fue de magnitud 4,6 y un tercer terremoto de magnitud 2,8 ocurrió a las 12:31 horas. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado de dos temblores en la zona con magnitud 5,1 y 4,8.

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La Institución ha recogido y especificado cada uno de los movimientos a través de post publicados en redes sociales, donde confirman que se ha producido más de un terremoto en pocas horas. Aunque por el momento las autoridades no han informado de que haya algún herido, mantienen la alerta activa, pero descartan el riesgo de que se pueda producir un tsunami tras las vibraciones.