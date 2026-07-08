El agente del ICE asegura que el migrante trató de embestirlo con su vehículo cuando trató de detenerlo

Agentes del ICE matan a tiros a un hombre de 37 años en Minneapolis, Estados Unidos, tras una nueva jornada de protestas

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El ICE al que Trump pretende llamar NICE (amable en inglés) ha vuelto a protagonizar un nuevo incidente sangriento en EEUU. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha matado de un disparo a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Houston, Texas, según informó un portavoz del gobierno. El agente aseguró haber disparado en "defensa propia".

El fallecido fue identificado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que residía en Estados Unidos sin la documentación requerida, según el ente gubernamental.

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El incidente ocurrió este martes alrededor de las 6:50 de la mañana, hora local (12:50 GMT), cuando varios agentes del ICE intentaron detener un vehículo durante un operativo para arrestar al migrante. Según la versión del ICE, que reiteró el Gobierno, el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias "órdenes verbales":

Las circunstancias de la muerte del mexicano a manos de ICE

El portavoz aseguró además que Salgado utilizó su vehículo «como un arma» e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en "defensa propia". El hombre fue trasladado posteriormente a un hospital, donde murió a consecuencia de las heridas.

El FBI está al frente de la investigación, señaló el portavoz, y desplazó agentes al lugar de los hechos. Las autoridades no ofrecieron por el momento más detalles sobre la cantidad de disparos, ni la identidad del agente responsable o si existen grabaciones del incidente.

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Hasta el momento han muerto seis personas a manos de agentes de inmigración en EEUU, incluyendo a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretty y Renée Goodman, durante un megaoperativo en Minnesota en el mes de enero.