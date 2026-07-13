El incidente se produce unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano en Texas

El dolor del hijo del migrante mexicano que murió abatido a tiros por el ICE en Texas: "No merecía morir"

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Una persona murió este lunes en un tiroteo en el estado de Maine (Estados Unidos) en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal.

El incidente, que se saldó con la vida de una persona, se produjo esta mañana en Biddeford, una ciudad al sur del estado, explicó Fecteau, demócrata, en un mensaje en Facebook. "Una persona ha fallecido. El ICE está implicado2, escribió el representante estatal.

Según explicó, la Policía de Maine y el Departamento estatal de Seguridad Pública se encuentran en el lugar de los hechos, y se espera que el FBI también investigue el caso.

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Hasta el momento no se conoce más información sobre la víctima ni sobre cómo se desarrollaron los hechos. Este incidente se produce unos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas.

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El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encontraba en el país de forma irregular. Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota el pasado enero