Testigos han narrado que el varón, de 25 años, “arrancó la furgoneta y se la llevó por delante” tras una discusión

Detenido por agredir a su pareja en un camping y darse a la fuga en Guardamar, Alicante

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AlicanteEl joven de 25 años que fue detenido en la tarde del pasado viernes en la carretera N-332 de Alicante tras atropellar a su pareja con una furgoneta en un camping de Guardamar del Segura ha quedado en libertad con una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima.

La jueza de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche (Alicante), así lo ha decidido mientras continúa la instrucción de la causa, que le investiga por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

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El joven acusado “arrancó la furgoneta y se la llevó por delante”

El procedimiento judicial, que pasará ahora al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 del Tribunal de Instancia de Torrevieja, prosigue, pero el varón, de origen belga, ya está en libertad pese a la gravedad de los hechos por los que está acusado.

Según testigos del camping citados por el medio 'Todo Alicante', el joven y su pareja “empezaron a discutir y cada vez gritaban más”, siendo que, en un determinado instante, “él arrancó la furgoneta y se la llevó por delante”.

Ante la escena, que contemplaron con absoluto estupor, en el lugar se requirió rápidamente la presencia policial. La mujer “tenía la pierna destrozada” y hasta allí se desplazaron también inmediatamente los servicios sanitarios, que tras atender a la víctima tuvieron que trasladarla a un hospital por la gravedad de su lesión en esa pierna.

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Mientras, los agentes de la Policía Local de Guardamar tomaron todos los datos posibles respecto al vehículo utilizado por el joven para el atropello; la furgoneta en la cual huyó inmediatamente después en dirección a El Altet.

La rápida actuación policial, no obstante, permitió la rápida localización del agresor, que fue interceptado y detenido en colaboración con agentes de la Policía Local de Santa Pola.

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La víctima, por su parte, recibió posteriormente a su atención hospitalaria el alta médica.

En libertad a la espera del procedimiento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Ahora, tras quedar en libertad, y tal y como detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la instrucción continuará en el órgano judicial competente, que es la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrevieja.