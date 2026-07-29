El dueño del bar, Kirk Bangstad, es un activista de izquierda contrario el ICE de Trump, promete defender su negocio

Hacienda de Wisconsin ha retirado la licencia a Minocqua Brewing Company por transportar cerveza enlatada desde Illinois

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Un bar del estado de Wisconsin que prometió regalar cerveza a sus clientes el día que muriera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perderá su licencia para vender alcohol a partir de 4 de agosto, según el medio Fox News Digital. Su propietario, un activista contra el ICE y las políticas del republicano ha reivindicado que mantendrá abierto su negocio "con uñas y dientes".

El Departamento de Hacienda de Wisconsin comunicó a Minocqua Brewing Company, que cuenta con dos locales en el estado, que su licencia será retirada por transportar cerveza enlatada desde Illinois sin los permisos correspondientes.

El pasado 22 de enero, la empresa sugirió en una publicación en Facebook que ofrecería una promoción de "cerveza gratis todo el día" cuando muriera "él" y aunque no mencionaba explícitamente el nombre del republicano, se intuía de quién hablaba.

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El dueño del bar, Kirk Bangstad, un activista de izquierda contra el ICE de Trump

Tras el fallido intento de asesinato contra Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del pasado abril, la cervecería publicó: "Bueno, casi conseguimos el #díadelacervezagratis".

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Minocqua Brewing Company pertenece al activista de izquierdas Kirk Bangstad, quien prometió "luchar con uñas y dientes" para mantener abierto su negocio.

-"Tendrán que sacarme a la fuerza de mis bares antes de que deje de vender cerveza a los progresistas sedientos que vienen a visitarnos", escribió Bangstad en un comunicado en el que también pidió a sus clientes que contribuyeran a un fondo para cubrir los costes legales derivados de la revocación de la licencia.