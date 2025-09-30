La propuesta, anunciada junto a Israel, cuenta con un reconocido apoyo internacional y aguarda a la respuesta de Hamás

Netanyahu niega el "genocidio" ante la ONU y carga contra quienes reconocen el Estado palestino: "Alientan el terrorismo"

Compartir







Donald Trump, convencido de erigirse paradójicamente como ‘pacificador’ en Oriente Medio, ha presentado un plan para poner fin al conflicto en Gaza y lograr la paz: una propuesta de 20 puntos que cuenta con el apoyo de Israel, al que se han sumado también numerosos países, –entre ellos España–, y que aguarda a la respuesta de Hamás, a cuyos integrantes el presidente estadounidense ya ha advertido de lo que podría suceder si lo rechazan.

El apoyo de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, era evidente ante un plan en buena parte confeccionado a su medida. No así para Hamás, que si da el ‘sí’ a la propuesta estaría certificando, al menos en su disposición formal, su disolución.

El plan de Donald Trump para la paz en Gaza suma apoyo internacional

Presentado este lunes 29 de septiembre, el anuncio lo realizó junto al propio Netanyahu en la Casa Blanca, en otra muestra simbólica y significativa del punto de partida desde el que arranca la propuesta: Israel recalca que en los primeros compases la seguridad en la Franja dependerá de sus fuerzas.

No obstante, y pese a esto último, el compendio de medidas que se recogen en el plan ya ha convencido a múltiples países, también musulmanes, expresando su apoyo a las mismas. Desde España, con el presidente Pedro Sánchez aseverando que da “la bienvenida a la propuesta” y “hay que poner punto final a tanto sufrimiento”, hasta Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Turquía, Arabia Saudí, Qatar… o la propia Autoridad Palestina, que valora los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump y aboga por un camino hacia un Estado palestino “moderno, democrático y desmilitarizado” que conviva con el Estado de Israel con seguridad, paz y buena vecindad.

PUEDE INTERESARTE La imagen del saludo del rey Felipe VI, Donald y Melania Trump en Nueva York

Incidiendo en que el acuerdo debe garantizar “la entrega de suficiente ayuda humanitaria a Gaza”, así como facilitar “la liberación de los rehenes y prisioneros y la instauración de mecanismos para proteger al pueblo palestino”, reclaman al mismo tiempo garantías en ese proceso: el “respeto al alto al fuego y la seguridad para las dos partes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En un comunicado, la Autoridad Palestina ha apuntado a la importancia de la implicación de Estados Unidos para “lograr la paz en la región” y, de la isma manera, han incidido en que el objetivo final es "la unificación de los territorios palestinos y sus instituciones en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este y el fin de la ocupación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, reclaman la “retirada israelí total”, mientras Benjamin Netanyahu, negando que el plan abra la puerta a un Estado Palestino propiamente dicho, –como sí han visto distintos países en la propuesta–, arroja sombras sobre la llamada ‘solución de dos Estados’.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A este respecto, cabe hacerse la pregunta: ¿qué dice realmente el plan?

Los 20 puntos del plan de Donald Trump par la paz en Gaza

Repasando uno a uno la veintena de puntos que recoge el plan, lo que en él se dispone es lo siguiente:

Gaza será una zona libre de terrorismo, desradicalizada, que no representará una amenaza para sus vecinos. Gaza será reconstruida en beneficio del pueblo de Gaza, que ha sufrido más que suficiente. Si ambas partes están de acuerdo con esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para prepararse para la liberación de rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa por etapas. Dentro de las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos. Una vez que todos los rehenes sean liberados, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua y a más 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños. Por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas recibirán amnistía. Los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza recibirán un paso seguro a los países receptores. Una vez aceptado este acuerdo, se enviará inmediatamente ayuda completa a la franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán consistentes con lo que se incluyó en el acuerdo del 19 de enero de 2025 con respecto a la ayuda humanitaria, incluida la rehabilitación de la infraestructura (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada de equipos necesarios para retirar escombros y abrir caminos. La entrada de distribución y ayuda en la franja de Gaza se realizará sin interferencia de las dos partes a través de las Naciones Unidas y sus organismos, y la Media Luna Roja, además de otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo implementado en virtud del acuerdo del 19 de enero de 2025. Gaza será gobernada bajo un Gobierno transitorio temporal de un comité palestino tecnócrata y apolítico, responsable de la gestión cotidiana de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza. Este comité estará compuesto por palestinos calificados y expertos internacionales, con la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la “Junta de la Paz”, que estará encabezada y presidida por el presidente Donald J. Trump, con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán, incluido el ex primer ministro Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y manejará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta el momento en que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reforma, como se describe en varias propuestas, incluido el plan de paz del presidente Trump de 2020 y la propuesta franco-saudí, y pueda recuperar el control de Gaza de manera segura y efectiva. Este organismo se apoyará en las mejores normas internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva al pueblo de Gaza y sea propicia para atraer inversiones. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y dinamizar Gaza, convocando a un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas ciudades milagrosas y modernas de Oriente Medio. Muchas propuestas de inversión bien pensadas e ideas de desarrollo interesantes han sido elaboradas por grupos internacionales bienintencionados, y se tendrán en cuenta para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza con el fin de atraer y facilitar estas inversiones que crearán puestos de trabajo, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tarifas de acceso que se negociarán con los países participantes. Nadie se verá obligado a abandonar Gaza, y aquellos que deseen irse serán libres de hacerlo, así como de regresar. Alentaremos a las personas a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor. Hamás y otras facciones acuerdan no desempeñar ningún papel en el Gobierno de Gaza, ya sea de forma directa, indirecta o de cualquier otro modo. Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluidos los túneles y las instalaciones de producción de armas, será destruida y no se reconstruirá. Se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de las armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento, con el apoyo de un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente, todo ello verificado por los observadores independientes. La nueva Gaza se comprometerá plenamente a construir una economía próspera y a coexistir pacíficamente con sus vecinos. Los socios regionales proporcionarán una garantía para asegurar que Hamás y sus facciones cumplan con sus obligaciones y que la Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos o su pueblo. Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para crear una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF por sus siglas en inglés) temporal que se desplegará inmediatamente en Gaza. La ISF entrenará y prestará apoyo a las fuerzas policiales palestinas seleccionadas en Gaza, y consultará con Jordania y Egipto, que cuentan con una amplia experiencia en este ámbito. Esta fuerza será la solución a largo plazo para la seguridad interna. La ISF colaborará con Israel y Egipto para ayudar a proteger las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién entrenadas. Es fundamental impedir la entrada de municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo para evitar conflictos. Israel no ocupará ni se anexionará Gaza. A medida que la ISF establezca control y estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se retirarán basándose en normas, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las IDF, la ISF, los garantes y los Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos. En la práctica, las IDF entregarán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan a la ISF, de acuerdo con un acuerdo que alcanzarán con la autoridad de transición, hasta que se retiren completamente de Gaza, salvo por una presencia de perímetro de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté debidamente protegida de cualquier amenaza terrorista que pueda resurgir. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la ampliación de la operación de ayuda, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan entregado a la ISF. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de tolerancia y coexistencia pacífica para tratar de cambiar la mentalidad y las narrativas de palestinos e israelíes, haciendo hincapié en los beneficios que pueden derivarse de la paz. A medida que avanza la reconstrucción de Gaza y se lleva a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina, es posible que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera.

Con todas y cada una de estas acciones, Donald Trump pretende, al menos en lo que se refiere a sus declaraciones públicas, conseguir lo que todavía no ha logrado en Ucrania: atribuirse el logro de poner fin a un conflicto que realmente no se detendrá si las múltiples partes implicadas no quieren. Él, no obstante, continúa defendiendo que el plan no solo llevará a acabar con la guerra en el enclave, sino que llevará a una “paz eterna” en Oriente Medio.