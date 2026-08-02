Italia confirma siete nacionales muertos al estrellarse una avioneta cerca de las Líneas de Nazca, en Perú

Se trata de cinco hombres y dos mujeres de entre 18 y 59 años que se suman a dos víctimas de nacionalidad española

Todo lo que se sabe del accidente mortal de la avioneta de Nazca, Perú, con dos turistas españoles entre los 13 fallecidos

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Las autoridades de Italia han confirmado este domingo que siete de las 13 víctimas del accidente de una avioneta con turistas a bordo que se dirigía a las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, tenían nacionalidad italiana.

"Expreso mi más sentido pésame por el trágico accidente aéreo ocurrido en Perú, en el que también han perdido la vida siete ciudadanos italianos. En nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, transmito a sus familiares mi más sincera solidaridad en este momento de inmenso dolor", ha señalado en sus redes sociales la primera ministra del país, Giorgia Meloni.

Se trata de cinco hombres y dos mujeres de entre 18 y 59 años, que se suman a dos víctimas de nacionalidad española --identificados como Alfredo Aviles Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años--, dos alemanes y dos tripulantes peruanos, de acuerdo al informe al que ha tenido acceso la emisora peruana RPP.

La avioneta acabó estrellándose por causas que están bajo investigación

El Ministerio de Exteriores peruano, que también ha transmitido sus condolencias por lo ocurrido en Nasca, confirmó en un comunicado que "perdieron la vida 13 personas, entre ellas, 11 turistas extranjeros".

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La aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas, indicó por su parte la Municipalidad Provincial de Nazca.

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La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las Líneas. "La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nazca.