Una compañía aérea separará en los aviones a las personas mayores de 60 años

La normativa exige que todo avión debe poder evacuarse íntegramente en menos de 90 segundos

Un estudio muestra la distribución de asientos más eficiente en los aviones

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El futuro de los viajes en avión está repleto de dimes y diretes, y uno de los últimos ‘runrunes’ sería un cambio importante para cierto segmento de la población, en función de la edad. Sin embargo, hay que matizar y tranquilizar, ya que todavía no hay ningún proyecto para redistribuir a los mayores de 60. Lo que hay es un estudio que utilizó un Airbus A320 como maqueta digital de referencia en un simulador de evacuación. Por supuesto, conviene diseccionar quién dice qué, para qué, y con qué evidencia.

La investigación que ha desatado esta señal de alarma se publicó en marzo de 2026 en la revista científica AIP Advances y está firmada por Xu Zhao, Ying Xia, Chenyang Zhang y varios coautores adicionales, con equipos radicados en Australia, China y Canadá. En ella se utilizaba un modelo tridimensional del A320, que es uno de los aparatos comerciales más extendidos del planeta, con el objetivo de replicar la geometría exacta de la cabina en las simulaciones de evacuación.

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Con esto, el equipo científico recurrió al software especializado Pathfinder, que permite parametrizar la velocidad al caminar, la capacidad de descender por los toboganes hinchables de emergencia y los tiempos de reacción, en cuatro categorías: personas mayores, varones adultos, mujeres adultas y tripulación. Se simuló un incendio simultáneo en ambos motores del A320, la condición de estrés más exigente para una evacuación y se compararon los resultados con lo que exige la normativa, que es que todo avión debe poder evacuarse íntegramente en menos de 90 segundos.

Así, se realizaron 27 simulacros con configuraciones distintas de la cabina, dividiendo a los pasajeros en dos grupos, menores y mayores de 60 años, y variando la proporción de cada uno y su ubicación relativa. La conclusión no deja lugar a demasiadas dudas. En el escenario más eficiente, con 152 pasajeros, de los cuales 30 tenían más de 60 años y estaban distribuidos de forma homogénea por la cabina, el desalojo total se completó en 141 segundos.

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En el escenario más desfavorable, con una alta concentración de pasajeros mayores sin criterio de dispersión, particularmente próximos a las salidas, el tiempo se disparó hasta los 218,5 segundos, más del doble de lo que pide la normativa. Se observó que cuanto menor es la proporción de personas mayores en cabina, más rápida es la evacuación; y cuanto más uniformemente estén distribuidas, mejor fluye la salida.

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La recomendación es distribuir, no segregar

Las conclusiones de la investigación son que se debe evitar la concentración de pasajeros con menor movilidad en una misma zona y distribuirlos de forma homogénea por toda la cabina, especialmente evitando su acumulación junto a las salidas de emergencia, donde su ritmo de descenso puede suponer un obstáculo para la evacuación.

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La motivación del estudio se ampara en una tendencia demográfica clara, el envejecimiento de la clientela aérea. El segmento silver traveler, que son los viajeros mayores de 55 años con capacidad económica y tienen mayor disponibilidad temporal para viajar, es uno de los de mayor crecimiento del sector turístico global, y su peso relativo en la cabina de los aparatos comerciales aumenta cada año.

El diseño clásico de los aviones no fue concebido pensando en que su pasaje estuviera compuesto por una proporción de uno de cada cuatro o cinco viajeros que requirieran asistencia adicional en una evacuación.

Ni Airbus ni ninguna aerolínea, por ahora

Eso sí, esta propuesta del equipo investigador no ha sido todavía contemplada por ninguna compañía aérea, ni por grupos fabricantes de aeronaves. Ni Airbus, ni Ryanair, ni Iberia, ni Vueling, ni Air Europa, ni nadie ha anunciado que vayan a comenzar a aplicar este tipo de redistribución del pasaje. El estudio es una recomendación académica, no una decisión comercial. Puede que lo sea en el futuro, si las autoridades de aviación civil deciden incorporar la variable de edad a los protocolos de asignación de asientos; por ahora, es un hallazgo científico que todavía no ha aterrizado en la ventanilla del check-in.