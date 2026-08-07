La orden ejecutiva afectará a hijos de madres que entren en EEUU con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático y de nacidos en Puerto Rico

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue intentando limitar el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en el país, pese a que el Tribunal Supremo ya bloqueó un intento anterior. El republicano, que calificó la decisión de los magistrado de “muy desafortunada”, ha firmado, este jueves, una orden ejecutiva para saltarse el dictamen que se basa en una enmienda constitucional.

Trump ha asegurado ante los medios que su objetivo es acabar con el llamado 'turismo de maternidad', que según él, es un negocio que de mujeres extranjeras embarazadas que vienen a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país y así obtener la ciudadanía estadounidense. También afectaría al personal diplomático y a los niños nacidos en Puerto Rico, estado 51º del país.

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Trump, a pesar de su empeño, ha chocado contra la decisión del Tribunal Supremo, en junio que recordó que la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo. El dictamen anuló la orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho.

Trump insiste en limitar la ciudadanía por nacimiento

La Casa Blanca sostiene ahora que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que entren en Estados Unidos con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros o de quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico.

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Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas.

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La orden, que habría afectado a unos 255.000 niños al año, quedó anulada por la decisión del Supremo del pasado 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que "los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción" y, por tanto, son ciudadanos.

Para Trump los jueces han interpretado "erróneamente" la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.