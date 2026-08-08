El Gobierno de Giorgia Meloni ha respondido al ultimátum de Madrid que no acepta imposiciones en materia de seguridad nacional

Marlaska informa a la Unión Europea de los controles fronterizos aleatorios a quienes lleguen a nuestro país desde Italia

Compartir







Italia anuncia que no retirará de momento los controles temporales a los viajeros procedentes de España. El Gobierno de Giorgia Meloni ha respondido al ultimátum de Madrid que no acepta "imposiciones" en materia de seguridad nacional. Según informa '20 Minutos', el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido establecer controles en la entrada al país a ciudadanos italianos.

PUEDE INTERESARTE España responde a Meloni y restablece los controles fronterizos "aleatorios" a los viajeros procedentes de Italia

Estos controles obligan a los pasajeros a estar preparados para acreditar su identidad tanto en conexiones aéreas como marítimas. La medida no equivale a un cierre de fronteras ni impide a los españoles viajar a Italia pero sí puede ocasionar esperas adicionales o la necesidad de verificar la documentación de los viajeros.

¿Qué ocurre con los ciudadanos españoles que vayan a Italia?

Los ciudadanos españoles pueden identificarse con el DNI o el pasaporte en vigor para viajar a Italia incluso durante la vigencia de los controles temporales. En el caso de ciudadanos de países que no están en el espacio Schengen pueden pasar por un control migratorio. En estos casos, se les puede pedir el visado o el permiso de residencia válido.

Italia ha recalcado que no revisará su decisión de reintroducir los controles fronterizos con España hasta el 15 de agosto después de que España le haya dado un plazo de tres días para levantar los controles a sus viajeros. España ha advertido de posibles medidas proporcionales si Roma no rectifica. Pero el Ejecutivo italiano se marca esa fecha como límite porque no reconsiderará su decisión "hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia".