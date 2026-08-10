Interceptan dos aviones en Nueva Jersey tras violar el espacio aéreo cerca del club de golf de Donald Trump

Europa Press 10 AGO 2026 - 10:05h.

Los aviones vulneraron las restricciones de vuelo temporales sobre Bedminster, cerca del club de golf en el cual se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Las aeronaves fueron escoltadas de forma segura fuera de la zona por aviones del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial

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Dos aeronaves comerciales han sido interceptadas este domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos, por vulnerar las restricciones de vuelo temporales sobre Bedminster, cerca del club de golf en el cual se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tal y como ha informado el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés).

"Los (cazas) F-16 del NORAD han interceptado hoy varias aeronaves de aviación general que infringieron las restricciones de vuelo temporales sobre Bedminster", han explicado en un mensaje publicado en redes sociales. En él han agregado que "todas las aeronaves fueron escoltadas de forma segura fuera de la zona por aviones del NORAD".

Trump, en su club privado de golf

El magnate republicano se encontraba pasando el fin de semana en el Trump National Golf Club Bedminster, su club nacional de golf, donde ha tenido lugar el torneo LIV Golf New York, de cuatro días de duración, según recoge la cadena 'Fox'.

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Del mismo modo, la Fuerza Aérea primera ha instado a los pilotos de aviación general a consultar los Avisos a los Aeronautas (NOTAM, por sus siglas en inglés) antes de cada vuelo, con el fin de obtener la información más actualizada sobre restricciones al espacio aéreo y otros procedimientos del vuelo.