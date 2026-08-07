Trump publica nuevas imágenes de ovnis: el triángulo silencioso sobre una base americana, impresiona

La administración Trump ha publicado un nuevo lote de archivos sobre ovnis.

EEUU publica un segundo lote de archivos relacionados con OVNIs y otros objetos no identificados

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La administración Trump ha publicado un nuevo lote de archivos sobre ovnis, revelando decenas de informes y videos que hasta ahora habían permanecido ocultos al público. Este quinto lote incluye relatos escalofriantes de enormes naves triangulares, misteriosas esferas de alta velocidad e incluso una esfera metálica que supuestamente transportaba un cuerpo humano. El Departamento de Defensa ha habilitado una página web, war.gov/UFO, en la que ya pueden consultarse archivos sobre estos incidentes.

Entre los informes más extraordinarios se encuentra el relato de un piloto militar sobre un objeto triangular silencioso de 150 metros de largo que sobrevoló la base aérea de Bagram, una base estadounidense en Afganistán, en 2002.

El testigo declaró que, acto seguido, el avión giró bruscamente 90 grados sobre su costado izquierdo mientras se desviaba a la derecha, en la dirección opuesta a la que normalmente se inclinaría un avión convencional, antes de recuperar rápidamente el vuelo nivelado. El piloto declaró a los agentes que estaba observando las estrellas con un compañero alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando, de repente, las estrellas comenzaron a desaparecer sobre ellos. "Parecía como si algo enorme hubiera pasado por encima", indica el resumen de la entrevista del FBI.

El piloto describió el objeto como un triángulo equilátero que se desplazaba silenciosamente por el cielo a velocidad y altitud constantes, sin emitir luces visibles.

Una esfera con un cuerpo humano dentro

Otro archivo relata que una gran esfera metálica se estrelló en el centro de Río de Janeiro, Brasil, en 1963, abriendo un cráter de 4 metros de profundidad. Según los informes, el misterioso objeto tenía aberturas en forma de ventana cubiertas con vidrio grueso y contenía un cuerpo humano vestido con ropa pesada con inscripciones indescifrables.

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Puntos rojos en el cielo

Entre los documentos desvelados se encuentra el de un testigo que declaró a los agentes que se encontraba con un compañero de trabajo en una noche despejada cuando apareció en el cielo una extraña nube gris oscura. Describió la nube como inmóvil y aparentemente pixelada o distorsionada, antes de que emergiera de ella una luz roja.

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Afirmó que parecían irradiar ondas desde la nave, produciendo una distorsión brillante similar al espejismo que se ve sobre una carretera caliente. A pesar de su aparente tamaño y velocidad, el triángulo supuestamente no generaba ruido, no mostraba propulsión visible y no producía ningún olor inusual.

Otra pareja de Colorado Springs describió un objeto triangular más pequeño que pasó a unos 90 metros sobre su casa en 2023. El testigo dijo que parecía casi transparente y que estaba rodeado de neblina y ondulaciones, como si se tratara de un objeto sumergido. Según los informes, viró hasta quedar casi vertical sin cambiar de dirección ni altitud, y luego desapareció en cuatro segundos.

En un extraño suceso ocurrido este año, dos testigos informaron haber visto luces rojas descendiendo sobre una zona remota del oeste de Estados Unidos. Una de ellas, supuestamente, flotaba a tan solo 1,8 metros del suelo.

El Departamento de Guerra dirigido por Pete Hegseth ya desveló documentos en mayo de 2026 que fue calificada como una iniciativa sin precedentes e histórica, que había requerido la colaboración de decenas de agencias para revisar decenas de millones de archivos que se remontan a muchas décadas en el pasado.

Dada la magnitud de esta tarea, el Departamento de Defensa explicó que "irá publicando nuevos materiales de forma progresiva a medida que se descubran y desclasifiquen, con tandas publicadas cada pocas semanas".

Por su parte, Hegseth aseguró que estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo», antes de destacar el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó también este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados, después de que Trump anunciara en febrero el inicio de este proceso de transparencia sobre este tipo de encuentros.