México registra un terremoto de 7,4 y las autoridades emiten alerta de tsunami

El sismo se produce cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero con una profundidad de apenas 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de EEUU.

Saqueos en medio del dolor en Venezuela: secuestran los camiones con ayuda y hasta militares roban en las casas dañadas

Compartir







El Instituto Geológico de Estados Unidos ha declarado un seísmo de magnitud preliminar 7,4 en la costa del suroeste de México con alerta de tsunami. Un seísmo de gran envergadura que ha activado todas las alarmas y piden a la ciudadanía que tomen todas las precauciones.

El terremoto que se ha vivido en México es de una magnitud 7,4 grados en la escala Richte. Se ha producido exactamente en el sur, con epicentro en la Ciudad de Hidalgo, sobre las 08:48 hora local, las 16:48 horas en España. Un seísmo que tiene el hipocentro a unos 10 kilómetros de profundidad, afectando particularmente a Puerto Madero, un importante puerto y ciudad pesquera del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala.

En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estimado que por ahora no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque ha recomendado a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás, "no hay ningún problema".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado de que en las próximas horas se emitirá un comunicado con información oficial sobre el movimiento telúrico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El doble seísmo en Venezuela, con magnitudes 7,2 y 7,5, en el recuerdo

No ha pasado un mes desde que se produjo el doble seísmo en Venezuela que se ha cobrado la vida de 4.930 personas y dejó más de 16.000 heridos. Unos terremotos que arrasaron por completo ciudades, edificios y destrozaron la vida de una población que ya no pudo volver a sus casas.

Actualmente, permanecen en el terreno un total de 2.278 rescatistas internacionales, cifra inferior a los 2.408 contabilizados en la jornada anterior. No obstante, la cifra de voluntarios sí que ha experimentado una subida, pasando de 31.315 personas a 31.745 personas.