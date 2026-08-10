La Policía baraja como principal hipótesis un enfrentamiento entre bandas criminales

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Un tiroteo, ocurrido en la ciudad de Holbaek, en el noroeste de la isla danesa de Selandia, ha dejado tres heridos y el arresto de dos jóvenes, de 22 y 23 años respectivamente, según ha informado la Policía.

El violento incidente, ha tenido lugar, este domingo, a unos 60 kilómetros de Copenhague y la Policía busca a un tercero, sospechoso de estar implicado en el tiroteo.

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"Seguimos buscando a una persona que sospechamos que estuvo implicada en el tiroteo. Solo podemos animarle a que se entregue", ha remarcado el subinspector de Policía Lars Krogsgaard en declaraciones recogidas por el diario 'Jyllands-Posten'.

Los agentes han sido arrestados un joven de 23 años acusado de intento de asesinato, así como otro de 22 por complicidad. Ambos se han entregado a la Policía en la noche de este domingo.

La Policía baraja como principal hipótesis un enfrentamiento entre bandas criminales

Los hechos han tenido lugar sobre las 15.45 horas (hora local) cuando se registraron disparos en dos puntos diferentes de la referida de la ciudad de Holbaek, una de las más importantes de Dinamarca.

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La alcaldesa de la localidad, Christina Krzyrosiak Hansen, ha informado que, las fuerzas policiales barajan como principal hipótesis de que el tiroteo, podría tratarse de un "enfrentamiento entre bandas criminales".