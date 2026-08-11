Así vivieron los españoles el terremoto de Colombia: hay 164 que siguen sin ser localizados.

De los gritos de emoción al silencio en la búsqueda de supervivientes en Colombia: "Todavía tenemos una ventana de 24 horas para encontrar vida"

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De momento no se han contabilizado heridos ni víctimas españolas en el terremoto. Pero 164 siguen sin ser localizados, según apunta el Ministerio de Exteriores, que pide que contacten a la Embajada cuanto antes. No son pocos los españoles que han vivido el temblor. Desde turistas a residentes y detrás de cada derrumbe, hay una historia.

Detrás del seísmo hay miles de historias, las de quienes tienen que rehacer su vida y gritan con desconsuelo que han perdido su casa. También las de quienes sólo estuvieron de paso. Como los españoles testigos directos, de la catástrofe, como Ainoa y Carlos, que cruzaron el epicentro en autobús horas antes de llegar a su destino, Bogotá. "Por Cali, Pereira, Armenia, hemos pasado por todas las carreteras y túneles afectados. Ahora nos hemos dado cuenta de la suerte que hemos tenido". Tuvieron suerte. Por la mañana, se despertaron con el tambaleo de su habitación que estaba en un tercer piso. Como señala Carlos, "mi instinto fue coger la gata e irnos, toda la gente estaba en pijama, asustadísima".

Así fue para Raúl, este burgalés, que ya vio de primera mano los destrozos en Caracas tras el terremoto en Venezuela. "Acaba de tembñlar duro. Yo lo que temí es que ya estaba que hasta aquí habíamos llegado. Va a ser un desastre".

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Hay más de 1.500 estructuras dañadas. Como el alojamiento de Eva en su hotel donde ahora se aloja gente al quedar convertido en un pequeño oasis de solidaridad. "Hemos empezado a alojar a gente de Pereira que se ha quedado sin casa".