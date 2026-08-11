Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para encontrar supervivientes bajo los escombros de los edificios

La muerte de un concejal del Valle del Cauca durante el terremoto en Colombia: le cayó una viga encima mientras practicaba ejercicio

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En Colombia suenan los gritos de emoción cada vez que se identifica vida bajo los escombros, pero la zona sigue temblando con pequeñas réplicas, por lo que tras la alegría se pide silencio, ya que hay que seguir escuchando para localizar bien el lugar en el que se escuchan las voces. Informa en el vídeo Rocío González.

Extremando al máximo las precauciones y perfectamente coordinados, los bomberos colombianos consiguen liberar a un hombre. Es Carlos Esteban, de 35 años. "Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida", explica José Fernando Usma, rescatista de la Cruz Roja.

La esperanza se mantiene, de ahí que cada sonido bajo los escombros, cada señal de vida, se celebre como un milagro. Tras una pared, una mujer sepultada protege con su cuerpo a su bebé de tan solo seis meses, al que logran rescatar. Ambos han sobrevivido al derrumbe de un edificio de cinco plantas. Miles de colombianos siguen buscando a los suyos, ayudando cómo pueden a retirar escombros, cuidando a quien más lo necesita.

Mientras los equipos de rescate se juegan literalmente la vida para salvar las de otros. Cada segundo cuenta en esta carrera contrarreloj.