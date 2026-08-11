El terremoto de Colombia duró 96 segundos pero los afectados lo vivieron como cuatro minutos eternos

La tierra ha seguido temblando en Colombia tras el seísmo principal de este lunes

Última hora del terremoto en Colombia

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Colombia amaneció este lunes sacudida por uno de los terremotos más fuertes registrados en su historia reciente, un seísmo que dejó escenas de destrucción y pánico en varias ciudades del país. Para entender qué ocurrió bajo tierra, el investigador del Instituto Geociencias del CSIC, Jordi Díaz, recurrió a una imagen sencilla: una vara de madera que se dobla hasta romperse. “La corteza de la litosfera, más bien dicho, se va deformando lentamente y ahí lo que sucede es esto”, explicó mientras reproducía el chasquido de la ruptura.

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Réplicas "esperables"

Díaz subraya que, aunque inusual, un terremoto de esta magnitud “es esperable”. Según recuerda, “en el último siglo ha habido dos o tres de esta magnitud”, y advierte de que lo ocurrido no termina con el temblor principal. “Se esperan réplicas, de hecho, como tres cuartos de hora después del sismo principal, ya hubo uno de magnitud cinco”, señala.

Las consecuencias fueron inmediatas y visibles. El impacto en infraestructuras, edificios históricos y servicios esenciales ha sido severo con edificios desplomados, catedrales sin campanarios, aeropuertos y centros educativos sacudidos con violencia.

En medio del caos, el científico insiste en las pautas básicas de autoprotección: “siempre que se pueda ponerse debajo de una mesa, debajo de un mueble, debajo de una cama”. Porque en esos segundos críticos todo se mueve: autobuses, camiones, muebles, estructuras en obras e incluso teleféricos.

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El temblor duró oficialmente 96 segundos, pero para miles de personas se prolongó mucho más. Díaz lo explica con claridad: “una cosa es la ruptura y lo otro es ¿cuánto tiempo nota la gente que la tierra vive?”, una percepción que, según él, se extendió durante cuatro minutos que parecieron eternos.