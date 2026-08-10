Diferentes líderes de España y de otros países como Latinoamérica han trasladado su apoyo a Colombia

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este lunes su "cariño y solidaridad" a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el país y que ha causado al menos 71 muertos.

"Todo nuestro cariño y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país", ha escrito Sánchez en la red social X, donde ha asegurado que el pensamiento de España está "con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas".

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"España está con Colombia en estos momentos tan difíciles", ha añadido el jefe del Ejecutivo en un mensaje en el que comparte el publicado previamente por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Albares ha señalado que sigue la evolución de la situación en Colombia y ha expresado también su solidaridad con el "pueblo hermano" colombiano.

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Los teléfonos de emergencia

El ministro ha informado de que la Embajada de España en Colombia, el Consulado General en Bogotá y la unidad de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores están movilizados para ayudar a los españoles que se encuentran en el país. Exteriores ha facilitado además dos teléfonos de emergencia: +57 316 473 3216 y +34 910 001 249.

Un terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes gran parte de Colombia y provocó el derrumbe de edificios en ciudades del centro y del eje cafetero del país, además de daños en aeropuertos y otras infraestructuras. El Gobierno colombiano ha declarado la situación de "desastre nacional" y ha cifrado hasta el momento en al menos 71 las personas fallecidas, aunque se prevé que el balance aumente en las próximas horas.

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La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, con 40 muertos, seguido del Valle del Cauca, con 27, y Chocó, epicentro del terremoto, con cuatro, según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha convocado un comité de emergencia para atender los daños y ha anunciado que viajará a Pereira para acompañar a los afectados.

Feijóo envía su "cariño" y "solidaridad" a Colombia

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad a Colombia y ha lamentado las muertes y los daños provocados por el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido este lunes el noroeste del país latinoamericano.

"Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por el terremoto que ha afectado a Colombia", ha escrito en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, donde ha subrayado que son "momentos de dolor, tristeza e incertidumbre". Por ello, ha trasladado su "cariño y solidaridad a todos los colombianos, especialmente a las familias de las víctimas del seísmo".

Von der Leyen traslada la solidaridad de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado este lunes la solidaridad de la Unión Europea con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha anunciado la movilización del servicio europeo de satélites Copernicus para apoyar las operaciones de rescate.

"Esta noche, el corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el terrible terremoto en la región del Chocó. Ya hemos movilizado a Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha asegurado que el bloque está preparado para proporcionar más respaldo al país sudamericano.