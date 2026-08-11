El rescate con vida del bebé duró varias horas y ha levantado el ánimo a los que buscan a sus familiares tras el terremoto

Última hora del terremoto en Colombia: Más de 130 muertos y 570 heridos en un potente seísmo

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Emergencia Nacional en Colombia tras el potente terremoto de 7,4 que ya ha dejado más de 130 muertos y miles de desaparecidos bajo los escombros. Los equipos de rescate en Cali, que trabajan desde este lunes en la búsqueda supervivientes han sacado con vida a un bebé, en un emotivo momento que ha dado esperanza a todas las personas que siguen buscando a sus familiares.

Además del bebé de seis meses, también fue rescatado un adulto de entre los escombros de un edificio derrumbado en el sur de la ciudad, la más golpeada por el terremoto. La operación, que se extendió durante varias horas, fue seguida por una decena de personas que esperaron hasta que el pequeño fue extraído de los restos de hormigón provocando una oleada de aplausos.

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Pero la búsqueda contrarreloj sigue. Las voces de los rescatistas buscan alguna señal ante los cientos de edificios derruidos: "Si alguien me escucha que haga algún ruido o grite" Buscan un movimiento o cualquier sonido que indique que todavía hay vida bajo los escombros. Una enfermera habla de "cuatros personas atrapadas, ya extrajeron a una, vamos a extraer a otra y también a una niña".

Con la ayuda de excavadoras, los bomberos avanzan con precaución. Cada paso, cada muro que retiran, puede ser decisivo para localizar a los supervivientes. Piden a los presentes que no hablen: "Silencio por favor, silencio", piden porque debajo de este edificio de cuatro pisos hay dos niños atrapados.

Uno de los responsables de los rescates asegura que "de momento nos encontramos con la comunidad, defensa civil y un total de 25 unidades de bomberos realizando la búsqueda de los dos infantes". Las autoridades están desbordadas y tratan de organizar a una población desesperada por encontrar vivos a sus familiares.

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"Mi apartamento era el 302, dentro estaba mi esposa"

"En algún momento puede que sea el familiar de uno el que está ahí, uno no puede ser indiferente a una situación así", dice una vecina que se solidariza con el dolor de todos.

El terremoto destruyó por completo el edificio de Andrés. El hombre mira hacia los trozos de hormigón y las paredes, ahora convertidas en un amasijo de ladrillos y dice: "Mi apartamento era el 302, que se acabó totalmente. Dentro estaba mi esposa", la única de la familia que se encontraba dentro y todavía sigue desaparecida. Mira a la cámara antes de afirmar: "No sabemos si está viva o muerta".

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Pero cuando todo parece perdido, la esperanza vuelve a aparecer en medio de la tragedia que vive una ciudad convertida en un laberinto de hormigón, polvo y estructuras derrumbadas.