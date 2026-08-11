El presidente no viajó en el Air Force One en el trayecto de Turquía a Reino Unido, aunque todo hacía aparentar que así lo hizo

Así fue el cierre de la cumbre de la OTAN en Ankara: de las amenazas de Trump a España a charlar de fútbol y golf con Pedro Sánchez

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AnkaraEl pasado 8 de julio, en el marco del cierre de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía, un gesto de Donald Trump y el Gobierno estadounidense llamó la atención: el presidente norteamericano se subió en el modelo antiguo del Air Force One, –el avión presidencial–, cuando había llegado a tierras turcas en el nuevo, un Boeing 747-8 regalo del Gobierno de Catar, lo que no pasó desapercibido. Sin embargo, hasta ahora no se ha conocido exactamente por qué efectuaron ese movimiento, algo que ahora el Departamento de Defensa ha revelado explicando que, realmente, nunca voló en ese aeroplano aquel día en su trayecto inicial hasta Reino Unido.

En apariencia, Trump se subió al avión y éste despegó sin mayores incidentes, pero la realidad es que hubo detrás toda una maniobra camuflada para que todo pareciese algo que realmente nunca fue: el presidente no voló en ese avión. De hecho, aunque subió las escaleras y entró por la puerta delantera, en realidad luego salió por la opuesta sin que le viesen y se metió en un contenedor de catering, donde le trasladaron sin que nadie lo advirtiese y dentro de un camión hasta un avión militar pequeño situado en la misma pista. Fue así como dejó Turquía para volar hasta Reino Unido, donde el operativo aún continuó.

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El operativo de Estados Unidos para sacar a Trump del viejo Air Force One en un contenedor

En tierras inglesas, Donald Trump aterrizó en una base militar, donde después se reincorporó al Air Force One sin que nadie de la comitiva a bordo se enterase de que había estado ausente en la parte previa del trayecto. De hecho, durante el recorrido de Turquía a Reino Unido, a los periodistas les llamó también la atención el hecho de que se mantuviesen las cortinas cerradas sin poder verlo, pero a ninguno se les informó de que, de hecho, no había volado en el avión presidencial en ese tramo.

Además, cuando a Trump le pidieron explicaciones oficiales sobre su subida al Air Force One antiguo él dijo que lo hizo por los “viejos tiempos”, pero la realidad es que también eso formaba parte de la pantomima preparada, que ahora ha quedado resuelta: el mandatario estadounidense, ante una amenaza de atentado de Irán a la que los servicios de seguridad americanos dieron crédito, fue trasladado de incógnito en aquel contenedor de catering hacia el otro aeroplano.

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El nuevo Air Force One y la maniobra para sacar a Donald Trump de Ankara

Según 'The Washington Post' y 'The New York Times', los servicios de seguridad estadounidenses habían recibido una alerta de posible atentado mientras Trump participaba en la cumbre de la OTAN. De hecho, el propio presidente llegaba a contestar a los periodistas cuando le preguntaron por una supuesta amenaza y por el hecho de que en aquel viaje estuviesen las cortinas cerradas: “Soy el número uno de su lista”, llegó a decir, en referencia a Irán.

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Más allá, de acuerdo con los medios citados, el Servicio Secreto de EEUU llegó a descartar inicialmente el Boeing que le regalo Catar, con la Casa Blanca afirmando que, si bien es muy seguro, no dispone de algunos de los sistemas de autodefensa del viejo Air Force One, que cuenta con múltiples contramedidas y señuelos frente a amenazas, además de un sistema de repostaje que le permite mantenerse en el aire de manera indefinida. En ese sentido, trabajan para incorporar mejoras al nuevo Air Force One, pero mientras tanto se ha aconsejado su uso para viajes domésticos y no extranjeros donde puedan existir mayores amenazas.

No obstante, y con todo, en Ankara la decisión fue la de despistar a todo el mundo y trasladar a Trump en un C-32A del Ejército, señal de que consideraban muy elevada la probabilidad de atentado. Por eso, como quedó registrado en vídeo, en el viejo Air Force One donde pareció subirse se había colocado estratégicamente un camión de catering con dos grandes contenedores conectados a la puerta, uno de los cuales sirvió para ocultarle y trasladarle.