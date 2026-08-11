Gonzalo Barquilla 11 AGO 2026 - 16:17h.

Juan Carlos García Castañeda, concejal de Roldanillo, murió este lunes al caerle una viga durante el terremoto en Colombia

Última hora del terremoto en Colombia: más de 180 fallecidos, la mayoría en Cali

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Juan Carlos García Castañeda, concejal de Roldanillo, en el departamento colombiano del Valle del Cauca, murió este pasado lunes tras desprenderse una viga durante el colapso parcial del edificio en el que se encontraba cuando se produjo el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país. El seísmo deja más de 180 fallecidos y más de 660 heridos, según el último balance de las autoridades, con Pereira y Cali entre las zonas más golpeadas.

El político, perteneciente a Cambio Radical, estaba practicando ejercicio en el interior del edificio cuando comenzó el temblor. El movimiento telúrico provocó el colapso parcial de la estructura y una viga se desprendió y lo golpeó.

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García Castañeda sufrió heridas de gravedad y, aunque recibió atención médica poco después del accidente, no pudo sobrevivir. La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su formación política, que lamentó la muerte del concejal y destacó su trayectoria como servidor público y su dedicación a la comunidad de Roldanillo. "Hoy nos embarga el dolor por la partida de un servidor público que dedicó su trabajo a representar y servir a su comunidad. En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia con respeto, solidaridad y un abrazo fraterno. Paz en su tumba", indicaron desde Cambio Radical en Instagram.

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Un joven dirigente de Roldanillo

García Castañeda era oriundo del corregimiento de Santa Rita y tenía una marcada vinculación con Roldanillo. En su perfil personal de Instagram se definía como un "joven santariteño" y aseguraba estar "trabajando por el presente y el futuro de Roldanillo".

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Sus últimas publicaciones muestran precisamente esa vinculación con las comunidades del municipio. Cuatro días antes del terremoto compartió un mensaje sobre la construcción de la capilla El Buen Pastor, en la vereda Cáceres, y felicitó a las personas que habían contribuido a hacer posible el proyecto, como ha podido comprobar la web de 'Informativos Telecinco'.

El concejal también había manifestado públicamente su intención de aspirar a la Alcaldía de Roldanillo. Tras conocerse su muerte, la Confederación Nacional de Concejos y Concejales expresó sus condolencias a la familia de García Castañeda, al Concejo Municipal de Roldanillo y al conjunto de concejales de Colombia. Roldanillo se encuentra cerca de Cali, en el norte del Valle del Cauca, una de las regiones afectadas por el terremoto. Medios locales como 'El Colombiano' o 'Noticias Caracol' han informado sobre el deceso del joven político.

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Un terremoto que mantiene a los equipos de rescate entre los escombros

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se produjo a unos 100 kilómetros de profundidad. El movimiento se sintió con intensidad en buena parte del centro y el oeste del país y provocó el derrumbe de edificios y graves daños en viviendas, infraestructuras y servicios.

Las labores de emergencia continúan especialmente en Cali, Pereira, Quibdó y otras zonas afectadas. Los equipos de rescate siguen trabajando entre los edificios colapsados en busca de personas que puedan permanecer atrapadas bajo los escombros.

Expertos consultados sobre el seísmo han señalado que las réplicas, que se producirán a unos 90 kilómetros de profundidad, serán "poco sentidas", a diferencia de las registradas tras los terremotos de Venezuela del pasado junio. Esta circunstancia podría facilitar las labores de búsqueda y rescate durante las próximas horas. El terremoto ha sido uno de los más fuertes registrados en Colombia durante la última década y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia en las zonas más castigadas.