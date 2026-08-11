El programa electoral de Yábloko, que consta de solo 43 palabras, incluye un llamamiento a "un acuerdo de alto el fuego, la diplomacia y la consecución de la paz".

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El Tribunal Supremo aceptó la demanda del partido ultranacionalista Ródina, que acusa a la formación liberal Yábloko de "extremismo", de violar derechos de autor y de estar respaldada por Occidente. Su extremismo consiste en pedir la paz en Ucrania. Creen que es una forma de traicionar a la patria y no de apoyar a las que luchan en la guerra. La demanda para excluir a Yábloko de las elecciones fue presentada el 7 de agosto por el partido Ródina.

El partido Ródina ve "indicios de extremismo" en el llamamiento de Yábloko a alcanzar la paz. El presidente de Yábloko, Nikolái Ribakov, al intervenir en el Tribunal Supremo de la Federación Rusa, afirmó que "no hay ningún motivo para retirar al partido de las elecciones". Decenas de personas acudieron a las puertas del Tribunal Supremo en Moscú para apoyar a Yábloko.

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También los dirigentes de otros partidos rusos se han sumado a las acusaciones contra Yábloko. El presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Guennadi Ziugánov, reprocha a sus adversarios que no apoyen "la política de fortalecimiento de la estatalidad rusa" y que "no hayan condenado ni una sola vez las acciones" de las autoridades ucranianas.

El líder del Partido Liberal Demócrata de Rusia, Leonid Slutski, pidió que Yábloko sea declarada organización indeseable por su propuesta de entablar negociaciones de paz con Kiev.

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El líder de Rusia Justa, Serguéi Mirónov, afirmó que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General deben "examinar atentamente a Yábloko porque el partido se opone a la operación militar especial, promete firmar una paz vergonzosa para el país y apoya a los agentes extranjeros".

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La Comisión Electoral Central de Rusia registró la lista federal de Yábloko para las elecciones al Parlamento ruso el 29 de julio. El partido decidió concurrir con el lema "Por la paz y la libertad".

El programa electoral de Yábloko, que consta de solo 43 palabras, incluye un llamamiento a "un acuerdo de alto el fuego, la diplomacia y la consecución de la paz". La inesperada inscripción de un partido que aboga por el fin de la guerra ha suscitado numerosas especulaciones sobre cómo y por qué ha podido producirse. Yabloko había construido su campaña alrededor de un mensaje muy sencillo: "Por la paz y la libertad". Defiende un alto el fuego, negociaciones con Ucrania, el rechazo de una guerra nuclear y el fin de las represiones políticas.

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La gran incógnita es por qué el Kremlin permitió inicialmente participar a Yabloko. Muchos piensan que la idea era debilitar a la oposición o dar una imagen de ecuanimidad, pero que la formación pudiera llegar al 6% ha hecho que los poderes rusos teman que el debate se centre en el sí o no a la guerra.

Una imagen generada con ChatGPT, unas palomas, una fotografía de Hiroshima, unos 170 euros llegados indirectamente del extranjero y hasta la frase "que siempre haya sol", han sido algunas de la razones para su ilegalización.

Las elecciones de diputados a la Duma Estatal, así como los comicios de distintos niveles que se celebran en paralelo, tendrán lugar en Rusia durante tres días, del 18 al 20 de septiembre.

La decisión todavía puede ser recurrida y Yabloko ya ha anunciado que lo hará.