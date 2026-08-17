En solo dos meses, los médicos han atendido a más de 50.000 personas por el calor y han muerto 79

El calor se intensifica en el Mediterráneo y el sur tendrá un respiro con una bajada de temperaturas para la semana que viene

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España no descansa del calor y esta próxima semana muchas comunidades vuelven a estar en alerta por la llegada de una nueva ola de calor que dejará temperaturas extremas en zonas como Alicante, donde los termómetros podrían superar incluso los 40 grados.

Las olas de calor se están volviendo un verdadero peligro para diferentes partes de España, donde muchas comunidades no han dejado de activar todas las alertas por las temperaturas extremas, que ya han dejado incendios devastadores en muchos territorios.

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Pero no solo la Península se enfrenta a una subida cada vez más intensa de las temperaturas, sino que muchos países ven cómo su clima va volviéndose mucho más caluroso según van pasando los años, algo que les ha obligado a tomar medidas desesperadas.

Así funciona la cabina frigorífica

Japón es uno de ellos: en al menos dos meses, los centros médicos y hospitales han tenido que atender a más de 50.000 personas con síntomas relacionados con el calor y el país ya suma b El Gobierno japonés ha optado por una medida hasta ahora nunca vista y que podría ser la solución para muchas de las muertes que llevan registrando desde que comenzó el verano.

Se trata de colocar frigoríficos en las calles para que las personas que comiencen a encontrarse mal por el calor, puedan refugiarse en esta especie de cabina que está casi congelada en su interior. Esta medida se ha adoptado sobre todo para evitar que los trabajadores de mantenimiento o de obra puedan sufrir graves golpes de calor.

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Una reportera de la BBC grabó en directo cómo es la experiencia dentro de una de estas cabinas y confesó que nada más meterse ya sintió una sensación de mucho frío. Tiene un pequeño asiento nada más entrar y "el aire frío sale desde arriba". Esta medida tiene como objetivo ayudar a cualquier persona que pueda estar sufriendo algún golpe de calor y para reducir la alta mortalidad que se ha registrado desde comienzos de este verano.