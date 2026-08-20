Rafael Lorenzo, propietario de una empresa de soportes para la baliza V16, advierte sobre la comercialización de "soportes que no son legales” que pueden suponer además una doble multa a los conductores

Mensaje de Pere Navarro, director general de la DGT: "Que nadie salga este verano sin llevar la V16 en la guantera, ¿de acuerdo?"

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Las balizas V16 siguen generando polémica. Este dispositivo de preseñalización de peligro se ha convertido en un elemento obligatorio para los conductores españoles desde el 1 de enero de 2026, sustituyendo a los tradicionales triángulos de emergencia para señalizar una avería o un accidente sin necesidad de que el conductor tenga que abandonar el vehículo. La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con un listado oficial de las marcas y modelos que tienen certificación correspondiente para que sean seguros, algo que no ocurre con sus accesorios. Rafael Lozano, empresario especializado en soportes para la baliza V16 explica en la web de 'Informativos Telecinco' los peligros de la venta y comercialización de la venta de complementos ilegales.

Lorenzo es propietario V16 Lift, una empresa especializada en soportes para elevar las balizas V16 que están pensados para mejorar la visibilidad del dispositivo en furgonetas altas, camiones, autobuses o caravanas. El problema con estos artículos, según explica, es que la DGT no ha establecido un modelo universal para estos soportes (una situación compleja al existir distintas balizas en el mercado) y que se han empezado a comercializar algunos que "son ilegales" que pueden poner en riesgo la seguridad de los conductores y posibles multas.

El soporte puede ser clave para hacer más visible la baliza V16

“Los soportes son unos productos que ayudan a la mayoría de los vehículos a ser más visibles con la baliza”, explica a la web de 'Informativos Telecinco' Rafael Lorenzo. Según afirma, elevar la V16 por encima de la línea del techo “siempre es más efectiva” y defiende que la cuestión tiene especial importancia en curvas, en vehículos altos (furgonetas, caravanas, camiones o autobuses) y también durante el día, cuando “el reflejo del propio techo puede dificultar la percepción de la señal luminosa”.

También señala que la situación puede ser un “gran problema” en furgonetas altas, camiones, autobuses o caravanas, donde la utilización de materiales como el aluminio dificulta que una baliza diseñada para fijarse mediante un imán, pueda colocarse directamente sobre el techo: “La DGT dejó al criterio del usuario. Cosa que no estamos de acuerdo. Nunca vieron el problema del material del vehículo”.

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El problema con los soportes de la baliza V16

La clave se encuentra en la certificación de estos productos. Según Lorenzo, la Instrucción MOV 2025/14 estableció unas condiciones que dificultan que un fabricante independiente pueda certificar un soporte para diferentes modelos de baliza: “El soporte tenía que estar certificado en conjunto con la baliza o como una extensión a la baliza. Eso nada más que lo puede hacer el fabricante”, explica.

Como propietario de una empresa especializada en estos accesorios, Lozano trasladó esta cuestión a la DGT y planteó la posibilidad de crear una certificación específica para los soportes, independiente de la baliza. "La respuesta de ellos es que eso no es problema suyo, que eso era por otras vías”, explica.

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Los riesgos y las multas al comprar un soporte ilegal de la baliza V16

Lorenzo sostiene que existen accesorios que se comercializan como compatibles con diferentes modelos de la baliza V16, pero que, de acuerdo con las respuestas que le ha facilitado la DGT, no todos cumplen las condiciones de certificación exigidas: “Se están comercializando soportes que no son legales. Y lo de que no son legales es porque la misma DGT dice que no entran dentro de la legalidad”. A su vez, añade que el organismo "no da ninguna facilidad para que esos soportes se puedan certificar”.

El problema para el usuario es que puede comprar un producto que quizás no sabe que es ilegal. Además, más allá de la legalidad, comprar y utilizar un soporte no certificado puede ser peligroso. “Puede ocurrir que el soporte no esté certificado. Entonces si se cae la baliza y provoca un accidente porque otro coche la esquiva, o si se cae la baliza y se estropea puede llegar la Guardia Civil o la Policía y si la baliza v16 se ha caído al no usar un soporte que no está certificado puede haber doble multa", detalla Lorenzo.

Un caso sucedido en Vilagarcía de Arousa ilustra este riesgo. En marzo de 2026, un conductor detuvo su furgoneta en el arcén. Fue a poner la baliza y se cayó el dispositivo a la carretera. Al abrir la puerta para recuperarla, un vehículo que circulaba por el mismo carril frenó bruscamente para evitarla, y provocó un accidente entre otros vehículos.

No llevar la baliza V16 o utilizar una que no sea válida en una situación de emergencia puede suponer una multa de 200 euros. A esto se suman otros 80 euros de sanción por llevar un soporte no homologado o un dispositivo que no cumple los requisitos de la DGT, una cantidad que se reduce a 40 euros con el pronto pago.

La solución propuesta: una certificación específica para los soportes

“La solución es lo que ha dicho la Comisión Nacional de la Competencia. Que los fabricantes de soportes no dependamos de los fabricantes o importadores de la baliza V16 para poder certificar nuestro soporte”, señala Lorenzo. También plantea la creación de una “baliza modelo”, ya que “hay cerca de 100 certificados diferentes, pero es la misma baliza y del mismo fabricante”.

El objetivo de Rafael Lorenzo no es cuestionar la utilización de la baliza V16 ya que es "uno de los mayores defensores del uso de la baliza, aunque la DGT se ha equivocado desde el minuto cero. Faltaba algo más, y son los soportes que facilitan que se vean más”.

Por ahora, la DGT mantiene vigente la Instrucción MOV 2025/14 sobre los accesorios de soporte. La recomendación para los conductores pasa por comprobar que la baliza V16 que utilizan, figura en el listado oficial de dispositivos certificados y extremar la precaución con accesorios cuya compatibilidad u homologación no pueda acreditarse.

Rafael Lorenzo también acudió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para plantearles el problema de los soportes de la baliza V16: “La Comisión Nacional me mandó lo que iban a publicar ellos de la resolución, y me pusieron la coletilla que hasta la fecha la DGT no se ha puesto en contacto con ellos. Y de hecho, se tienen que poner en contacto porque están incumpliendo la ley de competencias, pero ahí están callados. No hay ningún movimiento”, dijo Lorenzo y añade: “Lo que más me interesa ahora mismo es que la DGT responda a la Comisión del Mercado de Competencia y diga si va a modificar criterios o no. Si no hay regla de DGT, ya nos plantearemos otras vías”.

Para Lorenzo, la situación necesita una solución que elimine la incertidumbre para el conductor: “Quiero que los soportes estén certificados, que el usuario tenga un soporte que haya recibido las pruebas. Las cosas es que ahora mismo se comercializa un producto que puede provocar problemas. Es un producto que no es legal”.

En su caso concreto, ha dejado de comercializar los cuatro modelos de soporte que tenía en el mercado hasta que la DGT responda a la CNMC.