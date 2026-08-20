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KramatorskLa ciudad ucraniana de Kiev ha vuelto a sufrir otro durísimo ataque masivo en el que han muerto al menos 16 personas y 40 han resultado heridas. Rusia ha lanzado decenas de misiles contra la capital ucraniana aprovechando que no tienen suficientes defensas antiaéreas, como informa Lara Escudero. Por eso, el presidente Zelenski ha pedido a Estados Unidos y a Europa que le cedan algunos de sus interceptores.

Uno de los misiles rusos ha impactado contra este bloque de apartamentos. En la séptima planta vivía el nieto de una mujer cuyos gritos de dolor al descubrir que había muerto se han escuchado en todo el barrio. Era un bloque residencial, donde viven decenas de civiles que han sufrido otro ataque masivo contra la capital.

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Reacciones al ataque ruso

El 21 de agosto se ha declarado día de duelo en Kiev en memoria de las víctimas. "Las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales de la ciudad", ha dicho el alcalde, que ha ordenado suspender cualquier actividad lúdica y de entretenimiento prevista para este viernes como muestra de respeto.

Los ataques han provocado incendios que ya han sido sofocados y han causado daños en edificios residenciales y un centro médico infantil y una escuela en Solomianski, ha comunicado Klitschko. La alerta aérea sigue vigente en la capital.

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Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que esta oleada de ataques rusos ha sido preparada "durante mucho tiempo" y en ella se han empleado una importante combinación de diferentes tipos de misiles balísticos, de crucero y drones "con el objetivo de causar el mayor daño posible a infraestructura civil".

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"Hay destrucción en Kiev y la región, así como en las regiones de Odesa y Chernígov", ha lamentado en un mensaje en redes sociales, en el que ha compartido imágenes de las consecuencias que han dejado los bombardeos. Desafortunadamente, mientras Moscú invierte en misiles balísticos y escalada, estos ataques no siempre reciben la respuesta que deberían del mundo", ha reprochado.

Se trata de una crítica habitual del presidente ucraniano, quien en los últimos meses ha elevado un tanto el tono de sus quejas hacia lo que considera una respuesta insuficiente de sus socios para equipar a Ucrania del armamento y los equipos necesarios para repeler este aumento de los ataques rusos.

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Los últimos ataques rusos sobre el territorio ucraniano

Rusia ha lanzado 170 drones y, también, una combinación de misiles de crucero y balísticos, muy difíciles de parar. Sobre todo porque Ucrania sufre una enorme escasez de interceptores Patriot este verano.

Donald Trump le prometió a Zelenski en la cumbre de la OTAN de Ankara que le permitiría fabricarlos bajo licencia, aunque después dio marcha atrás. Muchas baterías llevan semanas paradas, sin poder derribar los misiles que ordena lanzar el Kremlin.

Los rusos también han atacado el parking de un hospital infantil. Las explosiones eran aterradoras, cada vez más cerca, una tras otra.

Otro de los objetivos han sido varios almacenes de alimentos, para provocar el desabastecimiento en la capital. La logística se ha convertido en otro objetivo de guerra. Ucrania lleva meses atacando también grandes centros de distribución de comercio electrónico dentro de Rusia.