La tierra sepultó a decenas de trabajadores en la explotación artesanal de Zamboye

Mueren 13 personas en un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Colombia

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Al menos un centenar de personas han muerto este martes al colapsar una mina de oro en la República Centroafricana a causa de un deslizamiento de tierra, según han informado las autoridades, representantes de los mineros. El incidente ha ocurrido en la mina de Zamboye, subprefectura de Nana-Mambere, cerca de la frontera con Camerún.

Decenas de hombres, estaban trabajando en la mina, donde la actividad se realiza de forma ilegal, cuando una gran ladera de tierra de forma repentina se vino abajo, sepultando en cuestión de segundos a los mineros ante el pánico de los testigos.

"El yacimiento es una explotación minera artesanal donde las operaciones no se realizan conforme a la normativa. Por ahora, hemos contabilizado al menos cien muertos, aunque esta no es la cifra final y proporcionaremos una actualización al final del día", ha informado este miércoles Souleymane Bi, vicealcalde de Zamboyé.

Bi ha explicado que este deslizamiento era "previsible" porque los mineros "excavan pozos profundos para extraer oro" sin las adecuadas medidas de seguridad, y lamentó que "los jóvenes que mueren bajo los escombros no tienen más opción que asumir este riesgo".