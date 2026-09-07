Donald Trump sugiere cambiar el nombre al estado de Nuevo México por 'Nueva América'

El presidente ha publicado una fotografía del perímetro del estado en la que el nombre 'México' aparece tachado y sustituido por 'América'

La noticia llega días después de firmar una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por el de 'Lago América'

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse 'Nueva América'. Lo ha hecho a través de su cuenta en la red Truth Social donde ha publicado una fotografía del perímetro del estado con el nuevo nombre.

La imagen, compartida por la Casa Blanca a través de X, muestra el contorno del estado con la palabra 'México' tachada en rojo y reemplazada por 'América', sin apenas más información.

Trump también ha publicado en sus redes sociales un vídeo generado con IA en el que aparece él mismo modificando el letrero. "Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. ¡Guau, me encanta!", se lee en el mensaje que acompaña la publicación.

La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha contestado a Trump dejando claro que el nombre "no está en debate". "Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está ocupado haciendo el trabajo", se lee en su mensaje publicado en redes sociales.

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Un lago, un golfo, y ahora, también busca un estado

Esta nueva apuesta de Trump llega días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de 'Lago América'.

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Pero esto no es la primera vez que ocurre. En enero de 2025, Trump utilizó otra orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México a 'Golfo de América'. Lo hizo en su primer día de regreso al cargo.

El presidente también sugirió que el estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y por donde pasa el 20 por ciento mundial del petróleo, debería renombrarse como 'estrecho de Trump'.

Ante la noticia, la cadena 'CNN' ha recordado que Trump puede cambiar el nombre de accidentes geográficos en el Sistema de Información de Nombres Geográficos, pero no tiene la capacidad constitucional para cambiar legalmente el nombre de los estados. Ese proceso tendría que realizarse dentro del propio estado.