Ulrich Siegmund ha conectado con los ciudadanos con mensajes sencillos, una permanente sonrisa y un mensaje repetido contra la inmigración

La extrema derecha de AfD arrasa en Sajonia-Anhalt Alemania y se queda al borde la mayoría absoluta

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Ulrich Siegmund, líder de la ultraderechista AfD, se ha convertido es el hombre del día en Alemania. El sonriente político ha sabido explotar al máximo su telegenia y su tirón en redes sociales para conectar con los electores en el Estado de Sajonia -Anhalt, donde ha arrasado con sus rivales rozando la mayoría.

La fórmula del éxito de Ulrich Siegmund no es nueva: mensajes sencillos, en repetición constante y una permanente sonrisa. En cada foto y en cada plano, en cada situación; el político alemán, sea sobre una moto o sirviendo cerveza a sus seguidores, siempre está sonriendo hasta cuando le insultan.

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El semanario 'Der Spiegel' lo ha definido como el hombre más peligroso de Alemania en un extenso artículo con su cara en la portada, pero él lo utilizó a su favor. Les dio las gracias por la publicidad gratuita y por supuesto, sonrió todo el rato, como si lo hubieran elogiado. Es la cara amable de la ultraderecha germana y sus frases suenan conocidas. "Del pueblo y para el pueblo", el lema preferido de AfD.

"Con él gobernaremos Alta Sajonia a partir de septiembre, ha dicho, pero detrás de la sonrisa, está su programa, que como sus consignas son todas muy parecidas con la inmigración en la diana. "El problema es la inmigración", apunta. "La gente ya no reconoce su propio barrio", dice en cada ocasión, pero también hay más de lo mismo. Negacionista del cambio climático y prohibiciones.

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La emigración en la diana del programa de Ulrich Siegmund

Ulrich Siegmund ha prometido deportaciones masivas para inmigrantes sin residencia legal, retirada de fondos para la lucha contra el cambio climático a lo que llama "ideología del cambio climático", que "está arruinando al país". Quiere prohibir la bandera arcoíris en los edificios públicos y segregar en las aulas a los niños alemanes del resto, de los que esperan protección internacional.

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También propone patrullas ciudadanas contra el crimen. Niega ser de extrema derecha, aunque sus principales asesores tienen un pasado neonazi. Su número dos, Patrick Hart, perteneció a las Juventudes Patriotas de Alemania, organización prohibida hace años. Sigmund quiere estrechar lazos con Moscú, plantea el fin de las sanciones de la UE a Rusia.

Además, plantea potenciar la enseñanza del ruso en las escuelas de Alemania. Todo justo cuando el Gobierno de Berlín acaba de acusar al Kremlin del fallido ataque con drones, en Leipzig, hace apenas un mes.